Spektakl u Mostaru: Zrinjski saznao imena dva potencijalna protivnika u plej-ofu

Do pred sami kraj utakmice činilo se da će Mostar ostati bez evropskog proljeća, ali Zrinjski je u sudijskoj nadoknadi došao do boda koji je vrijedio mnogo više od remija.

U šestom kolu ligaškog dijela UEFA Konferencijske lige duel protiv Rapida završen je rezultatom 1:1, a rasplet na ostalim terenima išao je na ruku Plemićima.

Iako se prije utakmice smatralo da je pobjeda imperativ, ubrzo je postalo jasno da Zrinjskom odgovara i bod. Gosti iz Beča čuvali su prednost sve do 93. minute, no tada su kapitulirali autogolom, što je izazvalo erupciju oduševljenja na tribinama i potvrdilo plasman Mostaraca među 24 najbolje ekipe.

Zrinjski je ligaški dio završio na 23. mjestu, što znači da će u žrijebu igrati protiv ekipa koje su bile deveta i deseta. To su Lozana (Lausanne) iz Švicarske i Kristal Palas (Crystal Palace) iz Engleske.

Lozana je u posljednjem kolu na svom terenu savladala Fiorentinu s 1:0, čime je dodatno potvrdio kvalitet, dok bi duel s Kristal Palasom bio istinski spektakl i praznik fudbala u Mostaru.

Žrijeb nokaut faze Konferencijske lige bit će održan 16. januara, kada će Zrinjski saznati ime narednog rivala.

U slučaju prolaska u osminu finala, potencijalni protivnici su AEK Larnaca (AEK Larnaka) ili Mainz (Majnc).