Čeka se odluka Edina Džeke: Mogao bi preći u klub u Italiju

Odluka iskusnog bh. fudbalera Edina Džeke i dalje se iščekuje, a prema pisanju portala Football Italia, riječ je o ponudi da karijeru nastavi u Đenovi (Genova), gdje je šef stručnog štaba njegov nekadašnji saigrač iz Rome Danijele de Rosi (Daniele de Rossi).

Džeko u nedjeljnoj pobjedi Fjorentine (Fiorentina) nad Udinezeom (Udinese) rezultatom 5:1 nije dobio nijednu minutu, što bi, prema pojedinim tumačenjima, moglo nagovijestiti da je njegov odlazak iz kluba sve izvjesniji. De Rosi navodno želi dovesti još jednog fudbalera Rome, a mladi veznjak Rome Nikolo Pisili (Niccolò Pisilli) bi u Đenovi imao znatno veću minutažu.

Tri opcije u igri

Kako se navodi, Džeko ima i alternativu u vidu prelaska u Kaljari (Cagliari), a tom klubu je također ponuđen i Pisili. Kaljari se trenutno suočava s problemima zbog povreda napadača, što bi moglo ići u prilog dolasku bh. kapitena. Ipak, postavlja se pitanje ko bi Džeki garantovao status ukoliko De Rosi u budućnosti napusti Đenovu.

Ponovo se kao glavna prepreka ističe visina plate. Džeko, prema dostupnim informacijama, mjesečno zarađuje oko 200.000 eura, što predstavlja značajan finansijski teret za klubove tog ranga.

Pojedini analitičari u Italiji navode da postoji mogućnost da Fjorentina do ljeta preuzme dio njegove plate kako bi se olakšao eventualni transfer.

Ugovor 1+1

Džeko s Fjorentinom ima ugovor po modelu 1+1, koji važi do ljeta ove godine, uz mogućnost produženja do naredne sezone. Produženje je uslovljeno ispunjavanjem određenih kriterija, a minutaža je najčešći faktor u ovakvim ugovorima. Zbog toga postoje realne šanse da Džeko na ljeto postane slobodan igrač.