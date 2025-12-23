Borac najdiscipliniraniji u ligi, Željezničar među najgrubljima

Završetkom jesenjeg dijela Wwin lige Bosne i Hercegovine spuštena je zavjesa i na statistički dio prvenstva, a pored borbe za bodove, titulu i opstanak, pažnju je privukla i fair-play tabela. Prema dostupnim podacima, FK Borac je, uz prvo mjesto na prvenstvenoj tabeli, ponio i epitet najdisciplinovanije ekipe prvog dijela sezone.

Banjalučani su u 19 odigranih utakmica dobili svega 25 žutih kartona, jedan direktan crveni i jedan crveni nakon dvije javne opomene, što im je donijelo ukupno 33 negativna boda i prvo mjesto na fair-play tabeli. Time je Borac potvrdio da je, uz rezultate, pokazao i visok nivo discipline na terenu.

Na drugoj poziciji nalazi se Rudar iz Prijedora s 40 bodova, dok je trećeplasirani HŠK Zrinjski s 42 boda. Mostarski klub je u prvom dijelu sezone dobio 39 žutih kartona i jedan crveni nakon dvije javne opomene, ali nijedan direktan crveni karton.

Četvrto mjesto zauzelo je Sarajevo s 51 bodom. Bordo tim nije imao nijedan direktan crveni karton, ali je veći broj žutih kartona i isključenja nakon dvije opomene utjecao na njihov plasman na ovoj tabeli.

S druge strane, FK Željezničar se nalazi pri samom dnu fair-play poretka. Plavi s Grbavice su u prvom dijelu sezone sakupili čak 50 žutih kartona i dva direktna crvena, što ih je svrstalo na osmo mjesto sa 60 negativnih bodova. Oštriji od Željezničara bili su samo Sloga iz Doboja i Radnik iz Bijeljine, koji je sa 66 bodova najnedisciplinovanija ekipa lige.

Ukupno je u jesenjem dijelu prvenstva podijeljeno 419 žutih kartona, 15 direktnih crvenih te osam crvenih kartona nakon dvije javne opomene.