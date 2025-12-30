Tan bivši na Koševu: Mirvić preuzeo puno vlasništvo nad FK Sarajevo!

FK Sarajevo je ponovo izbjeglo veliku krizu, nakon što je Ismir Mirvić preuzeo puno vlasništvo nad klubom, dok je malezijski milijarder Vincent Tan napustio upravljanje, ekskluzivno je objavio SportSport.
Dugovanja kluba prema Poreskoj upravi FBiH, koja se gomilaju od 2017. godine i iznose oko 4,2 miliona KM vijest su koju je "Dnevni avaz" objavio sinoć.
Uz probleme s ispunjenjem finansijskih obaveza prema igračima i radnicima, klub je doveden na rub gubitka licence za nastup u evropskim takmičenjima.
Vincent Tan, koji je FK Sarajevo smatrao sporednim projektom u svojoj sportskoj imperiji, odbio je dodatna ulaganja, što je dodatno ugrozilo klub.
Za razliku od Tana, Mirvić je iz vlastitih sredstava nekoliko godina finansijski spašavao Sarajevo i sada je, preuzimanjem većinskog vlasništva sa preko 98% udjela, omogućio stabilizaciju kluba i nastavak ambicioznih planova.