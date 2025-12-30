Tan bivši na Koševu: Mirvić preuzeo puno vlasništvo nad FK Sarajevo!

FK Sarajevo je ponovo izbjeglo veliku krizu, nakon što je Ismir Mirvić preuzeo puno vlasništvo nad klubom, dok je malezijski milijarder Vincent Tan napustio upravljanje, ekskluzivno je objavio SportSport.

Dugovanja kluba prema Poreskoj upravi FBiH, koja se gomilaju od 2017. godine i iznose oko 4,2 miliona KM vijest su koju je "Dnevni avaz" objavio sinoć.