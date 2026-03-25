FK Sarajevo: Podržavamo velike koncerte na Koševu, ali ne u terminima najvažnijih utakmica

Danas je u javnosti objavljeno da će poznati pjevač Dino Merlin održati koncert 31. jula na najvećem stadionu u Bosni i Hercegovini. Nakon ovih vijesti, oglasio se i FK Sarajevo putem svog zvaničnog profila.

- FK Sarajevo želi se obratiti javnosti povodom informacija o mogućem održavanju koncerta 31. jula na stadionu Koševo, što bi stadion stavilo van upotrebe od 24. jula do 4. augusta.

Ovaj termin poklapa se s periodom evropskih takmičenja koji imaju veliki značaj za klub - kako u sportskom i rezultatskom smislu, tako i u kontekstu finansijske stabilnosti i dugoročnog pozicioniranja kluba na evropskoj sceni.

Utakmice kvalifikacija igraju se 9. i 16., zatim 23. i 30. jula, te 6. i 13. augusta.

Podržavamo velike koncerte na Koševu, ali ne u terminima najvažnijih utakmica, jer takvi događaji utiču na kvalitet terena i uslove za igru.

FK Sarajevo ostaje otvoren za dijalog, ali jasno ističe da zaštita interesa kluba mora biti prioritet.

Koševo nije samo stadion. To je dom FK Sarajevo.

U evropskim noćima – pripada fudbalu - stoji u objavi "Bordo" tima.