Edin Višća za „Avaz“: Sutra širom svijeta svi Bosanci i Hercegovci su uz Zmajeve

Fudbaleri Bosne i Hercegovine sutra će odmjeriti snage sa Velsom u Kardifu, u okviru polufinala baraža za Svjetsko prvenstvo.

Meč je na rasporedu od 20:45, a susret je za „Dnevni avaz“ najavio bivši reprezentativac BiH i trenutni član Trabzonspora, Edin Višća.

Kada danas vratite film na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, koliko su te uspomene i dalje žive u Vama?

- Uspomene na Brazil dio su svakodnevnice. Sjećanje na svaki trening, svaku utakmicu, adrenalin koji se i danas probudi na samu pomisao tih mjesec dana.

Šta je za Vas lično značilo biti dio generacije koja je Bosnu i Hercegovinu prvi put odvela na Mundijal?

- Biti dio takve generacije, takvih imena i lidera, te osjećati to zajedništvo koje je tada vladalo u reprezentaciji. Na tome mogu biti samo ponosan. Bio sam jedan od mlađih, šutio i posmatrao, s ogromnim poštovanjem prema starijim kolegama. Nestvarno je bilo stati na Marakanu protiv Argentine i Mesija – jedan dječak iz malog sela u Bosni i Hercegovini.

Može li se iskustvo iz Brazila, makar kroz savjet i poruku, prenijeti na ovu današnju reprezentaciju pred baraž protiv Velsa?

- Mislim da imaju izvanredne mentore po tom pitanju. Moja dva kapitena i lidera, Spahića i Džeku, koji će ih najbolje savjetovati i povesti kroz baraž. Mi svi vjerujemo u njih.

Uloga iskusnih igrača u timu

Edin Džeko i Sead Kolašinac bili su dio reprezentacije i tada, a važni su i danas. Koliko takvi igrači znače ekipi u mečevima ovakve težine?

- Mnogo znači svim igračima njihovo iskustvo i liderstvo, kako u svlačionici, tako i na terenu. To će rasteretiti sve njih i pomoći im da daju ono najbolje što mogu. Imamo odličnu generaciju mladih igrača i moramo im pružiti podršku, pokazati strpljenje i vjerujem da smo na pravom putu.

Baraž utakmice često odlučuje jedna greška ili jedan potez. Koliko su ovakvi mečevi više stvar glave nego same taktike?

- Bitna je i taktika u današnjem fudbalu, ali jednako tako i zajedništvo na terenu. Mislim da to ovi momci, predvođeni Barbarezom, imaju. Selektor stalno naglašava važnost hrabrosti, a iz utakmice u utakmicu to se osjeti. Imaju odličan primjer u selektoru i nema sumnje da će ih s te strane pripremiti na najbolji mogući način.

Vels će imati domaći teren i snažnu podršku s tribina. Kako se, po Vašem mišljenju, BiH treba postaviti u takvom ambijentu?

- Vjerujem u selektora Barbareza i siguran sam da su analizirali protivnika i pripremili nas na najbolji mogući način.

Šanse BiH i poruka igračima

Gdje Vi vidite najveću šansu Bosne i Hercegovine u ovoj utakmici – u disciplini, tranziciji, prekidima ili individualnom kvalitetu?

- Disciplina je, po mom mišljenju, najbitnija u ovim utakmicama, 90 minuta koncentracije, vjerovanje u saigrače i igranje kao jedan tim. Gol će doći sam od sebe.

Da ste danas ponovo u svlačionici reprezentacije pred ovakav meč, šta biste poručili igračima nekoliko minuta prije izlaska na teren i vjerujete li da ova generacija može napraviti rezultat koji bi se pamtio slično kao plasman u Brazil?

- Mislim da izrasta odlična generacija. Igrači moraju biti svjesni svog kvaliteta, a mi smo uz njih bez obzira na sve. Sutra, širom svijeta, Bosanci i Hercegovci će biti uz njih. Vjerujem da nas mogu odvesti na jedno, ali i više velikih takmičenja. Polako sazrijevaju zajedno i samo hrabro – neka pišu nove stranice historije naše jedine domovine, Bosne i Hercegovine - rekao je za kraj razgovora bivši reprezentativac BiH.

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