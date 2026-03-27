Srbijanski pisac Simić emotivno: Više je Džeko pomirio Bosanaca i Hercegovaca nego svi političari zajedno

Srbijanski pisac Stefan Simić prokomentarisao je utakmicu koju je sinoć odigrala BiH protiv Velsa kazavši kako odavno ne prati fudba, ali kada igra Bosna to ne možće da ne gleda.

- Zato danas, kada ih gledaš, vidiš da ne igraju samo za sebe i da je to jedna mnogo dublja priča. Kojom kao da brane ono posljednje što je ljudima ostalo, a to je nada u bolje i zajedništvo. Nije ih stvorio sistem, nego život. Više je Edin Džeko pomirio Bosance i Hercegovce nego svi političari zajedno. Ne samo njegove izjave, nego njegova borba na terenu - napisao je Simić.