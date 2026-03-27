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KADA IGRA BOSNA

Srbijanski pisac Simić emotivno: Više je Džeko pomirio Bosanaca i Hercegovaca nego svi političari zajedno

Imali su ponajviše Jugoslavije u sebi. Mnogi su igrali za svoje, a oni su igrali za sve, napisao je

Stefan Simić. Facebook

M. P.

27.3.2026

Srbijanski pisac Stefan Simić prokomentarisao je utakmicu koju je sinoć odigrala BiH protiv Velsa kazavši kako odavno ne prati fudba, ali kada igra Bosna to ne možće da ne gleda.

- Zato danas, kada ih gledaš, vidiš da ne igraju samo za sebe i da je to jedna mnogo dublja priča. Kojom kao da brane ono posljednje što je ljudima ostalo, a to je nada u bolje i zajedništvo. Nije ih stvorio sistem, nego život. Više je Edin Džeko pomirio Bosance i Hercegovce nego svi političari zajedno. Ne samo njegove izjave, nego njegova borba na terenu - napisao je Simić.

Dodao je da momci koji danas igraju jesu djeca ovog vremena, ali nad njima kao da vijori još nešto, a to je neka dublja potreba da vrate narodu mnogo šta što je izgubio.

- BiH fudbaleri su uvek imali ono nešto što drugi nisu. Imali su ponajviše Jugoslavije u sebi. Mnogi su igrali za svoje, a oni su igrali za sve, kao posljednji romantičari. Kojima to nije bio posao, nego smisao i život. I to „igranje lopte“ više je bila poezija, dublji nagon za igrom, koji će da raduje ljude. Zato su i bili takvi majstori - kazao je Simić.

# STEFAN SIMIĆ
# REPREZENTACIJA BIH
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