Mediji pišu o sukobu Džeke i Krega Belamija, selektor Velsa poručio: Haos na terenu nas je koštao

Tokom dramatičnog baraža za Svjetsko prvenstvo između Velsa i Bosne i Hercegovine viđene su haotične scene uz aut-liniju, u kojima su se u centru pažnje našli selektor Velsa, Krega Belamija (Craig Bellamy) i kapitena Zmajeva Edina Džeke, a otočki mediji su se raspisali o njihovom verbalnom sukobu.

U jednom trenutku, Amar Dedić je ostao ležati na zemlji žaleći se na povredu, nakon čega je Nikola Katić pod pritiskom izbacio loptu van terena.

Iz bh. tima su tražili da Velšani vrate loptu, ali pošto to nisu učinili, situacija je eskalirala.

Džeko, iako je već bio zamijenjen, ušao je u verbalni sukob s Belamijem.

Napetost je brzo rasla, pa su članovi stručnih štabova obje ekipe morali reagovati i razdvajati dvojac, dok je četvrti sudija pokušavao smiriti haos.

U cijelu situaciju umiješao se i Balbarez, a sve je bilo na granici incidenta.