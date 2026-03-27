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NAPETA SITUACIJA

Mediji pišu o sukobu Džeke i Krega Belamija, selektor Velsa poručio: Haos na terenu nas je koštao

Iz bh. tima su tražili da Velšani vrate loptu, ali pošto to nisu učinili, situacija je eskalirala

Sporna situacija. Wales online

B. S.

27.3.2026

Tokom dramatičnog baraža za Svjetsko prvenstvo između Velsa i Bosne i Hercegovine viđene su haotične scene uz aut-liniju, u kojima su se u centru pažnje našli selektor Velsa, Krega Belamija (Craig Bellamy) i kapitena Zmajeva Edina Džeke, a otočki mediji su se raspisali o njihovom verbalnom sukobu.

U jednom trenutku, Amar Dedić je ostao ležati na zemlji žaleći se na povredu, nakon čega je Nikola Katić pod pritiskom izbacio loptu van terena. 

Iz bh. tima su tražili da Velšani vrate loptu, ali pošto to nisu učinili, situacija je eskalirala.

Džeko, iako je već bio zamijenjen, ušao je u verbalni sukob s Belamijem. 

Napetost je brzo rasla, pa su članovi stručnih štabova obje ekipe morali reagovati i razdvajati dvojac, dok je četvrti sudija pokušavao smiriti haos. 

U cijelu situaciju umiješao se i Balbarez, a sve je bilo na granici incidenta.

Na društvenim mrežama brzo su se pojavile reakcije navijača, koji su bili iznenađeni sukobom.

Mnogi su podsjetili da je Džeko svojevremeno stigao u Siti (Manchester City) kao zamjena upravo za Belamija, što je dodatno "začinilo" situaciju.

Selektor Velsa je nakon meča priznao da je njegov tim izgubio kontrolu u ključnim trenucima:

- Utakmica je postala haotična, a to nikako nismo željeli. Dopustili smo da nas takva igra poremeti i to nas je na kraju koštalo - izjavio je Bellamy.

U penal seriji više koncentracije imali su Zmajevi, koji su slavili rezultatom 4:2. Za Vels promašili su Džonson (Johnson) i Vilijams (Williams), dok je za BiH bio neprecizan Ermedin Demirović.

# WALES
# BARAŽ
# BIH
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