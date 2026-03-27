Zmajevi sletjeli na Aerodrom Sarajevo nakon važne pobjede protiv Velsa: Dočekao ih veliki broj navijača

Fudbaleri Bosne i Hercegovine sletjeli su na Međunarodni aerodrom u Sarajevu nakon historijske pobjede protiv Velsa u polufinalu baraža za Svjetsko prvenstvo.
OSTAO JOŠ JEDAN IZAZOV
Sljedeći izazov za izabranike Sergeja Barbareza bit će u utorak, kada ćemo pokušati rezervisati kartu za Svjetsko prvenstvo protiv Italije
Fudbaleri Bosne i Hercegovine sletjeli su na Međunarodni aerodrom u Sarajevu nakon historijske pobjede protiv Velsa u polufinalu baraža za Svjetsko prvenstvo.
Na aerodromu ih je dočekao veliki broj navijača, kao i medijskih ekipa.
Naši fudbaleri su slavili nakon penal drame, a u petoj seriji odlučujući penal zabio je Kerim Alajbegović.
Sljedeći izazov za izabranike Sergeja Barbareza bit će u utorak, kada ćemo pokušati rezervisati kartu za Svjetsko prvenstvo protiv Italije.
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