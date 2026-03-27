Barbarez: Svi će biti spremni, imaju toliku želju da igraju, za ovo se radi dvije godine

Zahvalio se na čestitkama i otkrio da je bilo poziva i od bivših selektora i bivših njegovih trenera.

- Kratka je bila noć. Ima dosta toga za vidjeti i za analizirati. Radujem se što prvi put imamo pet dana između dvije utakmice, tako da ćemo se moći malo i odmoriti, pogotovo igrači koji su imali neke male poteškoće. Ipak, vidim po svemu da će svi biti spremni. Imaju toliku želju da igraju... Radite dvije godine radi ove jedne utakmice. Za mene je ovo naše prvo, pravo finale - naveo je Barbarez.

- To je lijepo čuti i to su stvari koje nas motivišu i dižu. Naravno da bi svakome bilo drago da se nastavi naš put i da svake druge godine budemo na jednom turniru, što nam je cilj od prvog dana. Želimo dizati nivo reprezentacije i ove države - naveo je.

Na pitanje o tome kako su Italijani slavili to što su nas dobili kao protivnika u finalu baraža, kazao je da nije vidio te snimke, ali da je važno to što igramo kući.

- Ja sam i ranije rekao: Ako prođemo Vels, onda može doći ko hoće. Mi ćemo dati sve od sebe. Vidjeli smo jučer da smo bili spremni i za 120 minuta, svi smo imali "plan B" i momci su to prihvatali bez pogovora. Naši šuteri i Nikola na golu su odradili dobar posao. Što se tiče tog karakternog dijela, stvarno smo na vrhunskom nivou - rekao je.