Selektor Njemačke otvoreno o homoseksualnosti: To je potpuno normalno

Selektor Njemačke, Julijan Nagelsman, oglasio se nakon što je Kristijan Drobnik javno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji, a tema homoseksualnosti u njemačkom fudbalu ponovo je došla u centar pažnje.

– Mislim da je jako dobro što je napravio taj korak – rekao je Julijan.

Selektor otvoreno je govorio o izazovima i predrasudama s kojima se susreću homoseksualci.

– Smatram da je veoma žalosno što i dalje moramo voditi ovakve rasprave. Imam homoseksualne prijatelje i znam kako je kada dugo osjećaš da ne možeš pričati o tome – to je svojevrsna patnja. Iz razgovora s njima znam i koliko je oslobađajuće kada to konačno izgovoriš naglas. To je potpuno normalno. Homoseksualnost je prihvaćena u društvu, ali u fudbalu ide sporije, i to nije u redu.