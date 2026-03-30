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JULIJAN NAGELSMAN

Selektor Njemačke otvoreno o homoseksualnosti: To je potpuno normalno

Selektor otvoreno je govorio o izazovima i predrasudama s kojima se susreću homoseksualci

AP

B. P.

30.3.2026

Selektor Njemačke, Julijan Nagelsman, oglasio se nakon što je Kristijan Drobnik javno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji, a tema homoseksualnosti u njemačkom fudbalu ponovo je došla u centar pažnje.

– Mislim da je jako dobro što je napravio taj korak – rekao je Julijan.

Selektor otvoreno je govorio o izazovima i predrasudama s kojima se susreću homoseksualci.

– Smatram da je veoma žalosno što i dalje moramo voditi ovakve rasprave. Imam homoseksualne prijatelje i znam kako je kada dugo osjećaš da ne možeš pričati o tome – to je svojevrsna patnja. Iz razgovora s njima znam i koliko je oslobađajuće kada to konačno izgovoriš naglas. To je potpuno normalno. Homoseksualnost je prihvaćena u društvu, ali u fudbalu ide sporije, i to nije u redu.

# JULIJAN NAGELSMANN
# SELEKTOR NJEMAČKE
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