Bivši kapiten Sarajeva nastavlja s dobrim partijama u Španiji, vrijednost mu drastično porasla

Điorđi Guliašvili nastavio je sa sjajnim igrama i nakon odlaska u Španiju, gdje se njegov transfer u Rejsing Santander pokazao kao pun pogodak i za klub, ali i za FK Sarajevo.

U 13 nastupa ofanzivac je ostavio snažan utisak, postigavši šest golova uz jednu asistenciju. Njegove partije brzo su ga učinile standardnim članom prve postave i ozbiljnom prijetnjom za protivničke odbrane.

Dobre igre odrazile su se i na tržišnu vrijednost, koja je skočila sa 1,3 na 2,5 miliona eura, što je rast od gotovo 92 posto. Racing je već platio taj iznos, ali FK Sarajevo ima dodatni razlog za zadovoljstvo jer će dobiti 15 posto od naredne prodaje.