Video / Susret trenera u Parizu: Pogledajte kako se Luis Enrike našalio s Vinsentom Kompanijem

Fudbaleri Paris Sen Žermejna (Paris Saint Germaina) i minhenskog Bajerna (Bayerna) priredili su sinoć istinski spektakl, odigravši meč koji će ostati upamćen kao jedan od najkvalitetnijih u historiji Lige prvaka.

Domaći tim je slavio pobjedu rezultatom 5:4, čime je osigurao minimalnu prednost pred revanš polufinala u Njemačkoj.

Zbog suspenzije zarađene u četvrtfinalu, trener Bavaraca Vinsent Kompani (Vincent Kompany) nije mogao voditi ekipu s klupe, već je dramu pratio s tribina.