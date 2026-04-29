Video / Susret trenera u Parizu: Pogledajte kako se Luis Enrike našalio s Vinsentom Kompanijem

Fudbaleri Paris Sen Žermejna (Paris Saint Germaina) i minhenskog Bajerna (Bayerna) priredili su sinoć istinski spektakl, odigravši meč koji će ostati upamćen kao jedan od najkvalitetnijih u historiji Lige prvaka.
Domaći tim je slavio pobjedu rezultatom 5:4, čime je osigurao minimalnu prednost pred revanš polufinala u Njemačkoj.
Zbog suspenzije zarađene u četvrtfinalu, trener Bavaraca Vinsent Kompani (Vincent Kompany) nije mogao voditi ekipu s klupe, već je dramu pratio s tribina.
Nakon završetka utakmice, dok je Luiz Enrike (Luis Enrique) davao intervju za CBS, zabilježen je simpatičan susret dvojice trenera.
Enrike je iskoristio trenutak da se našali sa svojim kolegom dok je ovaj prolazio pored njega:
- Gledao si utakmicu s tribina. Je li ti se svidjela? - pitao je Enrike Kompanija, nasmijavši sve prisutne u studiju.
Iako je utakmica bila užitak za neutralne posmatrače, Kompaniju je sigurno bila izuzetno stresna, naročito u 58. minuti kada je njegova ekipa gubila visokih 5:2.
Ipak, Bajern je do kraja susreta uspio postići dva pogotka, čime su ublažili poraz i sačuvali realne šanse za prolaz uoči revanša na domaćem terenu.