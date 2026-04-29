„Podivljali“ golman saznao kaznu, klub mu obustavio isplatu plate

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije (RFEF) donijela je odluku da golman Real Zaragoze Esteban Andrada bude suspendovan na čak 13 utakmica.

Kazna je uslijedila nakon incidenta koji se dogodio tokom aragonskog derbija u Drugoj ligi protiv ekipe Huesce.

Tokom završnice susreta, Andrada je ušao u raspravu sa sudijom zbog odluke o provjeri VAR-a i crvenog kartona za njegovog saigrača.

Nakon što mu je sudija pokazao drugi žuti karton i isključio ga iz igre, situacija je eskalirala. Golman je fizički napao kapitena Huesce, Jorgea Pulida, udarivši ga šakom u lice.

Zbog tog poteza Disciplinska komisija je izrekla maksimalnu kaznu od 12 utakmica zabrane igranja za nasilni čin, uz dodatnu jednu utakmicu zbog isključenja, čime je ukupna suspenzija dostigla 13 mečeva.

Klub je odmah reagovao i udaljio Andradua iz svih aktivnosti uz obustavu isplate plate, što njegov status u Zaragozi dovodi u vrlo neizvjesnu situaciju.