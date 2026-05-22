Večeras svi gledaju u Kolašinca: Atalanti rezultat skoro ništa ne znači, a BiH mnogo više

Fiorentina večeras od 20:45 sati na stadionu Artemio Franki (Artemio Franchi) dočekuje Atalantu u prvoj utakmici posljednjeg, 38. kola italijanske Serije A.

Za domaći i gostujući tim ovo je meč koji nema onu težinu kakvu su možda priželjkivali na početku sezone, jer su glavni ciljevi već praktično riješeni, a Atalanta je osigurala izlazak u Evropu kroz Konferencijsku ligu (Conference League).

Ipak, za navijače Bosne i Hercegovine ova utakmica ima posebnu težinu zbog Seada Kolašinca. Iskusni defanzivac Atalante jedan je od igrača od kojih se mnogo očekuje na Svjetskom prvenstvu, pa bi večeras možda najbolja vijest bila ona najjednostavnija – da ne mora igrati svih 90 minuta, ili da ga trener Rafaele Paladino (Raffaele Palladino) potpuno poštedi.

Bh. interes

Kolašinac je u najavama italijanskih medija spominjan kao mogući starter u zadnjoj liniji Atalante, ali ostaje pitanje koliko Paladino ima potrebu rizikovati u susretu koji za njegov tim nema dramatičan rezultatski značaj. Iz perspektive Bergama, sezona se završava utakmicom za prestiž. Iz perspektive Bosne i Hercegovine, svaka minuta našeg reprezentativca nosi i dozu strepnje.

Zmajevi se polako okreću najvećoj sceni, a prvi meč na Mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu, s početkom u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. Upravo zbog toga je jasno zašto bi bh. javnost večeras najradije gledala Kolašinca na klupi, zamotanog u jaknu i daleko od bilo kakvog nepotrebnog duela.

Nije riječ o tome da Kolašinac nema šta dati Atalanti. Naprotiv, njegovo iskustvo, snaga i karakter uvijek su važni. Ali u ovom trenutku reprezentacija BiH treba ga svježeg, zdravog i spremnog za pripreme, jer na Svjetskom prvenstvu neće biti prostora za improvizaciju.

Zadnji ispit

Fiorentina u meč ulazi nakon velike pobjede nad Juventusom od 2:0, kojom je dodatno popravila utisak u završnici sezone. Ekipa iz Firence dugo se mučila, ali je u finišu podigla formu i sada želi pred svojim navijačima zaključiti sezonu na pozitivan način.

Atalanta je, s druge strane, ostala bez borbe za Ligu prvaka, ali je uspjela osigurati evropsku jesen. Zbog toga večerašnji duel protiv Fiorentine više djeluje kao završna provjera i oproštaj od sezone nego utakmica u kojoj treba ići glavom tamo gdje neko ne bi stavio nogu.

Za Barbareza i navijače BiH će rezultat biti u drugom planu. Najvažnije je da Kolašinac bez problema dočeka okupljanje reprezentacije i put prema Americi.