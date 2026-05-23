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STAMENI DEFANZIVAC

Zmajevi stižu na okupljanje, ali svi pričaju o majici Nikole Katića

Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su dolaziti u Sarajevo

B. P.

23.5.2026

Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su dolaziti u Sarajevo, gdje se okupljaju pred pripreme za Svjetsko prvenstvo koje se ovog ljeta igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. 

Očekuje se da se danas u glavnom gradu pojavi oko 15 igrača, dok su pojedini već stigli i smješteni u hotelu na Ilidži, koji će biti baza nacionalnog tima.

Među onima koji su došli nalazi se i Nikola Katić, koji se vraća nakon povrede zbog koje je ranije bio van terena.

 Njegov dolazak izazvao je pažnju javnosti, ali i detalj vezan za njegov stajling pri dolasku. Naime, Katić je stigao u majici posvećenoj Paolu Maldiniju, legendarnom italijanskom defanzivcu i jednom od najboljih u historiji fudbala.


# NIKOLA KATIĆ
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