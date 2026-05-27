Vladavić žestoko opleo po Štimcu: Došao si u “moju” zemlju da jedeš hljeb, Mostar je grad svih ljudi

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i bivši fudbaler Veleža Admir Vladavić žestoko je reagirao na istupe trenera Zrinjskog Igora Štimca.

Štimac je u prethodnim danima izazvao mnogo komentara u Mostaru zbog izjava nakon finala Kupa BiH, posebno zbog dijela u kojem je govorio o ljiljanima i atmosferi na tribinama, ali i o Hrvatima u BiH. Njegove riječi očito nisu dobro sjele Vladaviću, koji mu je putem Facebooka poslao oštru poruku.

Bez kočnice

- Igore, nisi na nekom intelektualnom nivou, da jesi ne bi pričao što pričaš. Mostar je grad svih ljudi, nema ova i ona strana. Ili ima, ali u tvojoj glavi i glavama bolesnih ljudi poput tebe - napisao je Vladavić.

Tu se nije zaustavio. Posebno mu je zasmetalo što Štimac, kako smatra, ne priča o fudbalu i sportskim detaljima, nego ulazi u teme koje dodatno dižu tenzije u gradu.

- Došao si u “moju” zemlju da jedeš hljeb i da zarađuješ za svoju porodicu jer su te u tvojoj domovini otpisali već odavno. Da si neki trener, pričao bi o sportskim detaljima, o utakmici, o treningu. Ti si došao da pričaš nama šta su ljiljani i gdje je koja strana grada - poručio je Vladavić.

Žestoka poruka

Vladavić je u nastavku statusa dodatno pojačao ton i poručio da Štimac pokušava skrenuti pažnju na sebe.

- Pokušavaš da budeš zanimljiv, ali ništa strašno osim što na sebe skrećeš pozornost. Nisi kriv ti nego zakon koji dozvoljava da vrijeđaš i omalovažavaš državu u kojoj si trener i gdje zarađuješ kruh - napisao je Vladavić.