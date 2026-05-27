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VATRENO U MOSTARU

Vladavić žestoko opleo po Štimcu: Došao si u “moju” zemlju da jedeš hljeb, Mostar je grad svih ljudi

Nekadašnji reprezentativac BiH nije birao riječi nakon istupa trenera Zrinjskog i poslao mu brutalnu poruku preko Facebooka

Vladavić: Oštar status. Screenshot

E. G.

27.5.2026

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i bivši fudbaler Veleža Admir Vladavić žestoko je reagirao na istupe trenera Zrinjskog Igora Štimca.

Štimac je u prethodnim danima izazvao mnogo komentara u Mostaru zbog izjava nakon finala Kupa BiH, posebno zbog dijela u kojem je govorio o ljiljanima i atmosferi na tribinama, ali i o Hrvatima u BiH. Njegove riječi očito nisu dobro sjele Vladaviću, koji mu je putem Facebooka poslao oštru poruku.

Bez kočnice

- Igore, nisi na nekom intelektualnom nivou, da jesi ne bi pričao što pričaš. Mostar je grad svih ljudi, nema ova i ona strana. Ili ima, ali u tvojoj glavi i glavama bolesnih ljudi poput tebe - napisao je Vladavić.

Tu se nije zaustavio. Posebno mu je zasmetalo što Štimac, kako smatra, ne priča o fudbalu i sportskim detaljima, nego ulazi u teme koje dodatno dižu tenzije u gradu.

- Došao si u “moju” zemlju da jedeš hljeb i da zarađuješ za svoju porodicu jer su te u tvojoj domovini otpisali već odavno. Da si neki trener, pričao bi o sportskim detaljima, o utakmici, o treningu. Ti si došao da pričaš nama šta su ljiljani i gdje je koja strana grada - poručio je Vladavić.

Žestoka poruka

Vladavić je u nastavku statusa dodatno pojačao ton i poručio da Štimac pokušava skrenuti pažnju na sebe.

- Pokušavaš da budeš zanimljiv, ali ništa strašno osim što na sebe skrećeš pozornost. Nisi kriv ti nego zakon koji dozvoljava da vrijeđaš i omalovažavaš državu u kojoj si trener i gdje zarađuješ kruh - napisao je Vladavić.

Status Admira Vladavića. Facebook

Njegov status odmah je izazvao reakcije na društvenim mrežama, posebno među Mostarcima, jer je pogodio u temu koja se u gradu na Neretvi nikada ne doživljava samo kao fudbalska.

Štimac je sa Zrinjskim osvojio Kup BiH, ali se priča nakon mostarskog finala očito nije završila na terenu. Naprotiv, nakon Vladavićeve objave jasno je da će se o ovoj temi još dugo pričati.

# HŠK ZRINJSKI
# IGOR ŠTIMAC
# FK VELEŽ MOSTAR
# ADMIR VLADAVIĆ
# MOSTAR
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