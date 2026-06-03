Vedad Muftić sabrao snagu i emotivno se oprostio od Željezničara

Vedad Muftić napustio je Željezničar nakon 13 godina provedenih na Grbavici i potpisao za AEK iz Larnake.

Emotivnom objavom oprostio se od svog kluba na Instagram profilu.

Golman je istakao da stadion ne doživljava samo kao mjesto za igru, već kao “drugi dom” u kojem je odrastao i sazrio. Kroz sve omladinske selekcije i profesionalni tim, Muftić je nosio plavi dres sa ponosom i posvećenošću koja je ostavila neizbrisiv trag.

"Željo moj...

Kažu da dom nije mjesto, nego osjećaj. Za mene je taj osjećaj već 13 godina vezan za jedno mjesto – Stadion Grbavica. Moja druga kuća.

Nije lako dok ti ovo pišem. Kada sam prvi put obukao tvoj dres, bio sam samo dijete sa snovima, a danas odlazim kao čovjek kojeg je ovaj klub odgojio i izgradio i naučio mnogim stvarima. Ovdje ostavljam dio sebe, svoje odrastanje, svoje srce i dušu.

Nažalost, došlo je vrijeme za naš rastanak. Prošli smo zajedno sve što sport i život mogu da donesu. Poklonio si mi neke od najljepših trenutaka u mom životu, koje nikad neću moći zaboraviti. A one manje lijepe i ne pamtim, jer su nas i oni samo još više povezali. Pokušavali su na razne načine da nas udalje, ali im to nikad neće poći za rukom. Naša ljubav ne može izblijediti. Mnogi te žele vidjeti na dnu, ali ne shvataju da si ti bio prije nas i da ćeš biti i poslije nas. Jer ti si jači od ratova, režima i partija.

Trudio sam se u svakoj sekundi na terenu da ti vratim barem dio onoga što sam dobio od tebe, iako sam svjestan da ti se nikad neću moći u potpunosti odužiti za sve što si mi pružio.

Hvala najboljim navijačima, prije svega jer ste me naučili šta znači prava, istinska i bezuslovna ljubav. Ljubav koju ne možeš kupiti, i na tome ću vam biti vječno zahvalan.

HVALA mom Želji, hvala mojoj porodici, svim trenerima koji su bili dio ovog puta, svim ljudima i uposlenicima koji su bili dio kluba, medicinskom timu i svim saigračima na zajedničkim trenucima, pobjedama i porazima. Veliko hvala gospodinu Dini Pekiću na svemu. Hvala mojoj Fati, od koje svi možemo naučiti kako se istinski klub voli.

Gdje god me život odveo, tvoj grb će biti sa mnom, utisnut duboko pod kožom. Hvala ti za svaku radost, svaki osmijeh i svaku suzu, i za svaku sekundu koju smo prošli zajedno - stoji u objavi.