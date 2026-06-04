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NEZVANIČNO

Šok za Zeničane: Čelik ostaje bez jednog od najboljih fudbalera, odlazi u tim koji će igrati Evropu

Njegov put se u Zenici završava jer mu je istekao ugovor sa novim-starim premijerligašem

NK Čelik

A. H.

4.6.2026

Jedan od najboljih fudbalera Čelika, Nihad Šero napušta ekipu iz Zenice.

Nihad Šero je ove sezone odigrao 26 mečeva na kojima je postigao 8 golova uz dvije asistencije, ali će napustiti Čelik.

Njegov put se u Zenici završava jer mu je istekao ugovor sa novim-starim premijerligašem. Iz medija saznajemo kako je došlo do informacija da će sjajni krilni fudbaler karijeru nastaviti u ekipi iz regiona koja će igrati u Ligi konferencija. Transfer je blizu realizacije.

Šero je prije Čelika nastupao za Bosnu iz Visokog, Travnik, Bilis, Sim Bau, Jedinstvo iz Bihaća, Goražde, GOŠK i tuzlansku Slobodu.

# ZENICA
# NG ČELIK
# NIHAD ŠERO
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