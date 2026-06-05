FIFA uvodi spektakularne ceremonije prije utakmica Mundijala

Svjetsko prvenstvo 2026. godine donijet će potpuno novo iskustvo za navijače na stadionima, ali i gledaoce širom svijeta. FIFA je predstavila novu viziju ceremonija koje će prethoditi utakmicama, a cilj je stvoriti snažniju vezu između igrača, navijača i samog događaja.

Novi koncept zamišljen je kao imerzivni spektakl u 360 stepeni, uz ogromne zastave reprezentacija, posebne elemente na terenu i aktivno uključivanje publike u ceremoniju prije početka susreta.

Jedna od najvećih promjena odnosi se na izvođenje nacionalnih himni. Umjesto dosadašnje prakse da na terenu budu samo igrači iz početnog sastava, sada će svi fudbaleri koji se nalaze u zapisniku utakmice stati u krug oko centralnog bannera na terenu tokom intoniranja himni.

– To će stvoriti trenutak jedinstva, ponosa i emocije koji pripada timovima i svima na stadionu – izjavio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Nakon himni uslijedit će tradicionalni rituali poput rukovanja igrača, zajedničkih fotografija ekipa i bacanja novčića za izbor strane terena.

Više spektakla i zabave

FIFA je najavila da će u završnim fazama turnira ceremonije biti dodatno obogaćene vizuelnim efektima, uključujući obojeni dim, svjetlosne efekte i pirotehniku, po uzoru na velike sportske događaje u Sjedinjenim Američkim Državama.

U program će biti integrirani i FIFA-ini komercijalni partneri, što predstavlja još jedan korak ka stvaranju događaja koji nadilazi okvire same utakmice.

Trend amerikanizacije fudbala

Mnogi posmatrači smatraju da je riječ o još jednom u nizu poteza kojima FIFA sve više preuzima elemente karakteristične za američki sport i zabavnu industriju.

Već su ranije uvedeni pojedini koncepti inspirisani američkim sportovima, poput spektakularnih predstavljanja igrača, proširenih zabavnih sadržaja za publiku, velikog fokusa na marketinške aktivnosti i sve izraženijeg uključivanja sponzora u same događaje.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će zajednički organizovati SAD, Kanada i Meksiko, bit će najveće u historiji sa 48 reprezentacija, a FIFA očigledno želi da kompletan turnir dobije obilježja velikog globalnog spektakla po uzoru na američke sportske manifestacije poput Super Bowla.

Dok jedni pozdravljaju modernizaciju i dodatni sadržaj za navijače, drugi smatraju da fudbal na taj način polako gubi dio svoje tradicionalne jednostavnosti i autentičnosti. Jasno je, međutim, da će Mundijal 2026. godine donijeti značajne promjene ne samo na terenu nego i u načinu na koji se najveći fudbalski događaj na svijetu prezentira publici.