Veliki potpis u Mostaru: Nastavak posudbe krilnog napadača

Mostarski klub je danas potvrdio kako je s korejskim Gangvonom (Gangwonom) dogovorio nastavak posudbe 27-godišnjeg krilnog napadača Marija Ćužea i on će i u narednoj sezoni nositi dres Plemića.

Ćuže je u Mostar stigao prije četiri godine. Igrao je kao posuđen igrač Dinama iz Zagreba, da bi potom i potpisao ugovor s mostarskim klubom.

Nastavak posudbe

Od januara 2025. godine postao je član korejskog Gangvona. Međutim, nije se u Aziji najbolje snašao, pa se nakon samo sedam mjeseci vratio u Bosnu i Hercegovinu.

27-godišnji ofanzivac je u dresu Zrinjskog odigrao 152 utakmice uz učinak od 36 pogodaka i 25 asistencija. Njegov ostanak izuzetno je važan pred start nove sezone.

- Mario, sretni smo što ćeš i dalje biti dio obitelji HŠK Zrinjski. Želimo ti puno zdravlja, sreće i novih uspjeha u dresu s lentom! Idemo zajedno po nove pobjede - poručili su iz mostarskog kluba.

Mostarski tim ranije je zadržao još dva stuba u timu. Potpisali Kerim Memija i Hrvoje Barišić.

Novi ugovori

Ekipa je ojačana s dva imena. Stigli su Niko Vukančić i Viktor Grbić, a očekuje se da ekipu uskoro preuzme Simon Rožman, koji će zamijeniti Igora Štimca.

Neće se Plemići sigurno zaustaviti samo na dva pojačanja. Nova sezona je izazovna, očekuje ih dosta izazova, kako u Evropi, tako i u novoj sezoni WWin lige.

Zrinjski će sigurno imati šampionske ambicije u novoj sezoni. Prošle su ostali bez titule, završili su kao viceprvaci, ali su uzeli trofej Kupa.