Denis Ćorić za "Avaz": Spoj iskustva i mladosti donio je BiH harmoniju i Svjetsko prvenstvo

Plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo izazvao je val emocija, ponosa i optimizma među navijačima, ali i među trenerima širom regiona.

Nekadašnji trener FK Željezničar, Denis Ćorić, u razgovoru za "Avaz" govorio je o značaju historijskog uspjeha, ulozi Sergeja Barbareza i Emira Spahića, ali i o očekivanjima od nastupa BiH protiv Kanade na velikoj svjetskoj sceni.

Ćorić nije krio zadovoljstvo zbog uspjeha reprezentacije, naglasivši da je iza svega stajala jasna vizija i strpljenje ljudi koji vode reprezentaciju.

– Prije svega čestitam reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Sergeju, stručnom štabu, igračima i Savezu. Ovo je zaista jedan veliki rezultat. Trebamo se vratiti na sam početak kada je Sergej preuzeo reprezentaciju. Nije to izgledalo bajno, ali ljudi su imali viziju i ideju, što se na kraju pokazalo kao pun pogodak. Ovo svima nama treba biti pokazatelj da, kada vjeruješ u nekoga, moraš istrajati i onda kada ne ide najbolje – rekao je Ćorić.

Posebno je istakao koliko uspjeh reprezentacije znači domaćim trenerima koji rade van granica BiH.

– Bio sam sedam mjeseci u Jordanu i znam koliko meni kao treneru iz Bosne i Hercegovine znači odlazak naše reprezentacije na Svjetsko prvenstvo. Ljudi vas odmah više cijene. Nadam se da je ovo početak kontinuiteta odlazaka na velika takmičenja, što bi svima nama trenerima bio ogroman plus za buduće angažmane – dodao je.

Govoreći o ključu uspjeha reprezentacije, Ćorić smatra da je presudnu ulogu odigralo zajedništvo koje su uspostavili Sergej Barbarez i Emir Spahić.

– Prevladali su zajedništvo i jasna vizija. Spojilo se veliko iskustvo i mladost. Tu su naši najmlađi reprezentativci, ali i lideri poput Edin Džeke i Seada Kolašinca, koji čine kostur ekipe. Zavladala je harmonija i to se osjetilo na terenu. Naravno, potrebna je i doza sreće, ali oni su je svojim radom zaslužili – istakao je.

Iako će Bosna i Hercegovina prvenstvo otvoriti protiv domaćina Kanade, Ćorić smatra da reprezentaciji ne treba stvarati dodatni pritisak.

– Ne treba sada stavljati uteg ovoj reprezentaciji i Sergeju. Već sam odlazak na Svjetsko prvenstvo je ogromna stvar. Kanada možda nije velesila, ali je domaćin i sigurno neće biti lako. Najvažnije je da momci uživaju, da se predstave u najboljem svjetlu i pokušaju proći grupu. Ako se to i ne desi, nije smak svijeta. Iz svake utakmice treba izaći jači i iskusniji – rekao je.

Posebno vjeruje u mentalnu snagu mlađih reprezentativaca, ali naglašava da im je potrebna podrška, a ne dodatni teret očekivanja.

– Momci nemaju mnogo iskustva na velikim takmičenjima i zato im moramo dati podršku. Ako nešto krene loše, treba im dati još više vjetra u leđa. Imamo igrače poput Džeke koji iza sebe imaju ogromno iskustvo igranja na najvećem nivou i to mnogo znači mlađima. Nadam se da će nas zaobići povrede i vjerujem da nas mogu predstaviti u najboljem svjetlu – kazao je Ćorić.

Za kraj, pos– Ovo je šlag na tortu za sve njih. Neka stave osmijeh na lice, neka daju maksimum u svakoj utakmici. Oni su već naši pobjednici i želim im puno sreće – poručio je Denis Ćorić.lao je emotivnu poruku reprezentativcima Bosne i Hercegovine.