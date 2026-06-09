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SELEKTOR HRVATSKE

Dalić: Drago mi je što Zmajevi igraju na Mundijalu, imaju laganu grupu i želim im svu sreću

Izabranici Dalića odigrali su dvije provjere pred put na američko tlo

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B. P.

9.6.2026

Fudbalska reprezentacija Hrvatske zvanično je stavila tačku na domaći dio priprema za predstojeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine. 

Izabranici Zlatka Dalića odigrali su dvije provjere pred put na američko tlo, u kojima su ubilježili polovičan učinak – poraz od selekcije Belgije i pobjedu nad komšijskom Slovenijom.

Ekspediciju Vatrenih sada očekuje let preko Atlantika za Sjedinjene Američke Države.

Prvi veliki ispit i utakmica prvog kola grupne faze protiv moćne Engleske  na rasporedu je 17. juna u Arlingtonu (Arlington), a selektor Zlatko Dalić je neposredno pred sam polazak u Ameriku gostovao u specijalnoj emisiji RTL-a (RTL). 

- Nemam velikih briga. Napravili smo desetak dana dobrih priprema u Rijeci. Bio sam zadovoljan atmosferom. Imali smo dvije utakmice koje su nam sve pokazale. To su pripremne zbog kojih znamo na čemu smo. Imamo sedam dana prije Engleske i ja sam optimista.

Vjeruje da Hrvatska može napraviti puno.

- Najvažnije nam je da prođemo grupu i onda utakmicu po utakmicu, uspjeh je što smo uopće došli na Svjetsko prvenstvo. U Rusiji smo imali Dansku nakon grupne faze. To je bila najteža utakmica jer bi sve palo u vodu da smo ispali.

Na pitanje kako komentira to što ugledni britanski list Guardian piše da je “Hrvatska stara ekipa”, odgovara:

- To pišu od 2018., kažu da smo stari, a mi smo zajedno s Francuzima i Nijemcima u 21. stoljeću s najviše medalja. Engleska nema medalje 60 godina, a Hrvatska ima tri. Uvijek nas podcjenjuju i kažu da smo potrošeni i stari.Mi trajemo osam godina, došli smo do izvrsnosti i to naše smo postigli kvalitetom, radom, sposobnošću i taktikom. Puno se teže održati u izvrsnosti nego doći tamo.

Komentarisao je i plasman Zmajeva na SP.

- Meni je jako drago što BiH igra na SP. Oni su kopirali Hrvatsku. Radili su ono što i mi, napravili su dobru atmosferu, dobar miks, stavili su selektora koji bira kako treba i to im se vratilo. Oni su sami rekli da im je hrvatska reprezentacija putokaz i drago mi je što su tu. Imaju laganu grupu i želim im svu sreću.

# ZLATKO DALIĆ
# HRVATSKA FUDBAL
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