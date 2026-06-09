Dalić: Drago mi je što Zmajevi igraju na Mundijalu, imaju laganu grupu i želim im svu sreću

Fudbalska reprezentacija Hrvatske zvanično je stavila tačku na domaći dio priprema za predstojeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Izabranici Zlatka Dalića odigrali su dvije provjere pred put na američko tlo, u kojima su ubilježili polovičan učinak – poraz od selekcije Belgije i pobjedu nad komšijskom Slovenijom.

Ekspediciju Vatrenih sada očekuje let preko Atlantika za Sjedinjene Američke Države.

Prvi veliki ispit i utakmica prvog kola grupne faze protiv moćne Engleske na rasporedu je 17. juna u Arlingtonu (Arlington), a selektor Zlatko Dalić je neposredno pred sam polazak u Ameriku gostovao u specijalnoj emisiji RTL-a (RTL).

- Nemam velikih briga. Napravili smo desetak dana dobrih priprema u Rijeci. Bio sam zadovoljan atmosferom. Imali smo dvije utakmice koje su nam sve pokazale. To su pripremne zbog kojih znamo na čemu smo. Imamo sedam dana prije Engleske i ja sam optimista.

Vjeruje da Hrvatska može napraviti puno.

- Najvažnije nam je da prođemo grupu i onda utakmicu po utakmicu, uspjeh je što smo uopće došli na Svjetsko prvenstvo. U Rusiji smo imali Dansku nakon grupne faze. To je bila najteža utakmica jer bi sve palo u vodu da smo ispali.

Na pitanje kako komentira to što ugledni britanski list Guardian piše da je “Hrvatska stara ekipa”, odgovara:

- To pišu od 2018., kažu da smo stari, a mi smo zajedno s Francuzima i Nijemcima u 21. stoljeću s najviše medalja. Engleska nema medalje 60 godina, a Hrvatska ima tri. Uvijek nas podcjenjuju i kažu da smo potrošeni i stari.Mi trajemo osam godina, došli smo do izvrsnosti i to naše smo postigli kvalitetom, radom, sposobnošću i taktikom. Puno se teže održati u izvrsnosti nego doći tamo.

Komentarisao je i plasman Zmajeva na SP.

- Meni je jako drago što BiH igra na SP. Oni su kopirali Hrvatsku. Radili su ono što i mi, napravili su dobru atmosferu, dobar miks, stavili su selektora koji bira kako treba i to im se vratilo. Oni su sami rekli da im je hrvatska reprezentacija putokaz i drago mi je što su tu. Imaju laganu grupu i želim im svu sreću.