Bivši fudbaler Salzburga i Hajduka pojačao Borac

Aktuelni bosanskohercegovački šampion Borac angažovao je zvučno pojačanje za predstojeće kvalifikacije za Ligu prvaka i odbranu domaće titule.

Novi fudbaler banjalučkog kluba zvanično je postao Ante Roguljić (30), iskusni ofanzivni vezni igrač koji na Gradski stadion stiže iz mađarskog Diošđera (Diósgyőri VTK).

Roguljić iza sebe ima izuzetno bogatu internacionalnu karijeru, a u biografiji se ističu nastupi za splitski Hajduk i austrijski Red Bul Salzburg. Pored toga, ovaj tridesetogodišnji fudbaler, koji je u mlađim danima branio boje U-21 reprezentacije Hrvatske, nastupao je i za Admiru Vakker, Trenčin, Univerzitateu iz Kluža, Krajovu, Lifering, Anortozis i Pafos.

- Brzo smo se dogovorili i sretan sam zbog dolaska u Borac. Svakom igraču je cilj da tokom karijere igra za što bolju ekipu, a Borac je jedan od najboljih klubova na ovim prostorima koji uvijek ima šampionske ambicije. Dokazalo se to i kroz igre u Evropi i osvajanje nove titule - poručio je Roguljić nakon parafiranja saradnje.

Hrvatski internacionalac je sa čelnicima Borca potpisao ugovor na dvije godine.