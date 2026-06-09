Ovo izgleda fantastično: Pogledajte posebno dizajnirane kopačke za Edina Džeku

Kapiten i lider fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko predvodiće Zmajeve na predstojećem Svjetskom prvenstvu u potpuno novom, unikatnom izdanju.

Naš najbolji strijelac u hisotoriji reprezentacije dobio je posebno dizajnirane kopačke.

Iza ovog vizuelnog remek-djela stoji poznati "Swithadot Studios", koji je u okviru svog specijalnog projekta za najveće zvijezde Mundijala izabrao upravo Džeku kao jednu od vodećih figura.

- Kada smo odlučili kreirati unikatne modele za sportiste sa 'GOAT' aurom i statusom koji putuju na Svjetsko prvenstvo, Edin je bio na samom vrhu naše liste želja. On je jedan od najvećih balkanskih sportista svih vremena. Lider. Kapiten. I nevjerovatno sjajan momak — poručili su iz ovog studija.

Kao baza za ovaj jedinstveni dizajn poslužio je najnoviji model Adidas F50, a čitav koncept inspirisan je nadimkom i simbolom našeg nacionalnog tima – bosanskim zmajem.

Gornjim dijelom kopačke dominira ručno rađena, dvotonska plava kompozicija, dok se zastava Bosne i Hercegovine proteže bočnim stranama. Ono što ovom paru daje posebnu dozu luksuza jesu prepoznatljive tri Adidasove linije koje su prekrivene njihovim prepoznatljivim 18-karatnim tečnim zlatom, uz finalni pečat u vidu natpisa "DŽEKO".

Za izradu su korištene njihove patentirane boje visoke izdržljivosti, koje su prošle rigorozna testiranja.