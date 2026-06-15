Tuga pogodila Nizozemsku pred Mundijal: Preminuo otac legendarnog reprezentativca

Nizozemski fudbal zavijen je u crno nakon vijesti da je u 61. godini preminuo Džeri de Jong (Jerry de Jong), bivši reprezentativac te zemlje i otac nekadašnje zvijezde Nizozemske Najdžela de Jonga (Nigel de Jong).

Tužna vijest stigla je neposredno pred početak nastupa Nizozemske na Svjetskom prvenstvu, izazvavši veliku tugu među navijačima i članovima fudbalske zajednice.

Najdžel de Jong ostavio je dubok trag u evropskom fudbalu. Tokom bogate karijere nastupao je za Ajax, Hamburger SV, Manchester City i Milan, a s engleskim velikanom osvojio je naslov prvaka Premijer lige 2012. godine. Za reprezentaciju Nizozemske odigrao je 81 utakmicu, dok danas obavlja funkciju tehničkog direktora Fudbalskog saveza Nizozemske.

Njegov otac Džeri također je imao uspješnu fudbalsku karijeru. Nastupao je za PSV Eindhoven, Groningen, Heerenveen i francuski Caen, a dres reprezentacije Nizozemske nosio je tri puta početkom devedesetih godina prošlog stoljeća.

Uzrok smrti za sada nije objavljen.

Povodom njegove smrti oglasio se i Fudbalski savez Nizozemske.

- S velikom tugom primili smo vijest o smrti Džerija de Jonga. Bivši profesionalni fudbaler i nekadašnji reprezentativac Nizozemske preminuo je u 61. godini života. Rođen je u Paramaribu, odrastao u Amsterdamu i izgradio zavidnu karijeru kao defanzivac. Za reprezentaciju je debitovao u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 1992. godine protiv Grčke, a ukupno je upisao tri nastupa. Porodici, prijateljima i bivšim saigračima upućujemo iskreno saučešće – navodi se u saopćenju Saveza.

Vijest o smrti Džerija de Jonga izazvala je brojne reakcije u Nizozemskoj, a mnogi bivši saigrači i fudbalski radnici oprostili su se od njega emotivnim porukama na društvenim mrežama.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za nizozemski fudbal, ali i težak udarac za porodicu De Jong u trenucima kada je pažnja cijele zemlje usmjerena prema nastupu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.