Švicarci uoči meča protiv Zmajeva: "Četvorica imaju posebnu vezu s našom zemljom"

Fudbalska reprezentacija BiH u četvrtak u 21 sat protiv Švicarske imat će priliku ovjeriti plasman u drugu fazu takmičenja na Mundijalu.

No, i u slučaju poraza, prilika za popravni će biti protiv Katara.

Uoči meča švicarski mediji posvetili su brojne članke našoj reprezentaciji, a SRF se osvrnuo na četiri igrača koji imaju posebne veze sa Švicarskom.

U nastavku prenosimo njihov tekst.

Haris Tabaković

Najčvršću vezu sa Švicarskom ima Haris Tabaković. Tridesetjednogodišnji napadač rođen je u Grenhenu, prošao je omladinske selekcije Jang Bojsa, a 2013. godine u Bernu je potpisao prvi profesionalni ugovor.

Nakon nastupa za Jang Bojs, Vil i Grashoper, za koji je postigao tri gola u 56 utakmica švicarske Super lige, odlučio je karijeru nastaviti u inostranstvu. Put ga je preko Mađarske i Austrije odveo u Njemačku. Tabaković, koji je igrao za više omladinskih reprezentacija Švicarske, a za Bosnu i Hercegovinu debitovao tek 2023. godine, prošle sezone je na posudbi u Borusiji Mehengladbah postigao 15 golova u 35 nastupa.

Zbog povrede stopala dugo je bilo neizvjesno hoće li uopće putovati na Svjetsko prvenstvo. Prema navodima medija, još nije spreman za nastup protiv zemlje u kojoj je rođen. Ipak, susret sa švicarskim reprezentativcima Ivonom Mvogom i Denisom Zakarijom, koje poznaje iz dana provedenih u Jang Bojsu, neće izostati, makar i van terena.

Ermedin Demirović

Njemačko-bosanski napadač, rođen u Hamburgu, skrenuo je pažnju na sebe u sezoni 2019/20. nastupajući za Sent Galen. Kao posuđeni igrač činio je s Sedrikom Itenom jedan od najubojitijih napadačkih tandema u Super ligi. Popularni „istočnošvicarski tandem iz snova“ zajedno je u jednoj sezoni postigao 33 gola.

Nekadašnji saigrači sada će biti rivali. Protiv Švicarske Demirović će igrati ne samo protiv Itena nego i protiv bivšeg saigrača iz Sent Galena Mire Muheima. Danas 28-godišnji napadač nastupa za Štutgart.

U reprezentativnom dresu još nije u potpunosti pokazao golgeterski potencijal. U 41 nastupu postigao je samo četiri gola. Simboličan je bio i promašaj protiv Kanade (1:1), kada nije uspio pogoditi za 2:0 iako se našao sam pred golom. Vrlo je moguće da će protiv Švicarske igrati u tandemu s kapitenom Edinom Džekom.

Nikola Katić

Centralni bek visok 194 centimetra posebno je dobro poznat navijačima Ciriha. Tokom perioda od 2022. do 2025. godine izrastao je u jednog od miljenika publike.

U odbrani Ciriha, koja je često imala problema, Katić je svojom pobjedničkom mentalitetom bio oslonac ekipe. Nakon 86 utakmica napustio je klub i preselio u Englesku.

Prošle sezone sa Šalkeom je, zajedno s Edinom Džekom, izborio plasman u Bundesligu. Na otvaranju Svjetskog prvenstva protiv Kanade bio je među najboljim pojedincima i pokazao se kao pravi lider odbrane.

Armin Gigović

Armin Gigović je u ljeto 2025. godine iz Holštajn Kila prešao u Jang Bojs te je jedan od deset učesnika Svjetskog prvenstva koji dolaze iz švicarske Super lige.

Dvadesetčetverogodišnji vezista rođen je i odrastao u Švedskoj. Nakon nastupa za mlađe selekcije te dvije utakmice za seniorsku reprezentaciju Švedske, koje nisu bile takmičarskog karaktera, odlučio je promijeniti sportsko državljanstvo i zaigrati za Bosnu i Hercegovinu.

Protiv Kanade je ušao u igru nakon otprilike sat vremena, ali poput ostatka ekipe u drugom poluvremenu nije uspio donijeti značajniji pomak. Iz Jang Bojsa odlično poznaje švicarske reprezentativce Kristijana Fasnahta i Marvina Kelera.