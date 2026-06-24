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POHVALE

Tijeri Anri s velikim respektom govorio o Hrvatskoj

Francuska legenda skinula kapu Hrvatskoj: Za zemlju od četiri miliona stanovnika ovo je nevjerovatno

Tijeri Enri. PlatformaX

M. R.

24.6.2026

Hrvatska je pobjedom nad Panamom 1:0 napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a dok se Vatreni bore na terenu, priznanja stižu sa svih strana svijeta.

Jedno od najznačajnijih stiglo je od legendarnog francuskog napadača Tijeri Anri (Thierry Henry), koji nije krio divljenje prema svemu što je Hrvatska ostvarila na najvećoj fudbalskoj sceni.

- Hrvatska nas je umalo izbacila 1998. godine u polufinalu. Tada je imala najboljeg strijelca prvenstva, Davora Šukera. Govorimo o državi sa svega 3,9 miliona stanovnika - podsjetio je Enri.

Nekadašnji as Francuske posebno je naglasio kontinuitet uspjeha hrvatske reprezentacije. Treće mjesto na Mundijalu 1998. godine, srebro 2018., bronza 2022. godine, kao i Zlatna lopta koju je osvojio Luka Modrić, za Enrija predstavljaju podvig kojem se divi cijeli fudbalski svijet.

- Završili su treći 1998. godine, igrali finale 2018., pa opet bili treći 2022. Imaju i osvajača Zlatne lopte. Za jednu zemlju poput Hrvatske, to je zaista ludo kada sve saberete - rekao je proslavljeni Francuz.

Ipak, ono što ga je najviše impresioniralo nisu samo rezultati i medalje.

- Kada znate sve što je Hrvatska prošla, rat i sve ostalo, onda je ovo još veći uspjeh. Nije bilo lako. Oni nastavljaju sanjati i sve što naprave je nevjerovatno. Samo razmislite šta su sve ostvarili u historiji fudbala - poručio je Anri.

Za kraj je poslao poruku koja će sigurno obradovati hrvatske navijače širom svijeta.

- Nadam se da će proći dalje - zaključio je legendarni Francuz.

Svoje viđenje utakmice protiv Paname, u istoj emisiji dao je i Zlatan Ibrahimović, naglasivši da je Hrvatska odradila posao. 

Hrvatski uspjesi se cijene u svjetskim fudbalskim krugovima, jer je malo reprezentacija koje su s tako malom bazom igrača uspjele ostaviti tako dubok trag na najvećim takmičenjima.

# NOGOMETNA REPREZENTACIJA HRVATSKE
# ZLATAN IBRAHIMOVIĆ
# THIERRY HENRY
# MUNDIJAL 2026
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