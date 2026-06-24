Tijeri Anri s velikim respektom govorio o Hrvatskoj

Hrvatska je pobjedom nad Panamom 1:0 napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a dok se Vatreni bore na terenu, priznanja stižu sa svih strana svijeta.

Jedno od najznačajnijih stiglo je od legendarnog francuskog napadača Tijeri Anri (Thierry Henry), koji nije krio divljenje prema svemu što je Hrvatska ostvarila na najvećoj fudbalskoj sceni.

- Hrvatska nas je umalo izbacila 1998. godine u polufinalu. Tada je imala najboljeg strijelca prvenstva, Davora Šukera. Govorimo o državi sa svega 3,9 miliona stanovnika - podsjetio je Enri.

Nekadašnji as Francuske posebno je naglasio kontinuitet uspjeha hrvatske reprezentacije. Treće mjesto na Mundijalu 1998. godine, srebro 2018., bronza 2022. godine, kao i Zlatna lopta koju je osvojio Luka Modrić, za Enrija predstavljaju podvig kojem se divi cijeli fudbalski svijet.

- Završili su treći 1998. godine, igrali finale 2018., pa opet bili treći 2022. Imaju i osvajača Zlatne lopte. Za jednu zemlju poput Hrvatske, to je zaista ludo kada sve saberete - rekao je proslavljeni Francuz.