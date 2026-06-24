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GRUPA C

Brazil i Maroko zakoračili u nokaut fazu, Škoti idu kući

Haiti je grupnu fazu okončao sa tri poraza

Brazil - Škotska - Avaz
Brazil - Škotska - Avaz
Navijači Škotske - Avaz
Maroko Haiti - Avaz
Maroko Haiti - Avaz
+1
A. J.

24.6.2026

Brazil i Maroko su prošli drugu fazu Mundijala nakon odigranog posljednjeg kola u grupi C Svjetskog prvenstva i upisanih pobjeda.

Brazil je završio grupnu fazu na prvom mjestu nakon što je razbio Škotsku (3:0) i poslao ih kući.

Brazilci su krenuli napadački i već u 7. minuti došli do vodstva golom Vinisijusa nakon katastrofalne greške odbrane Škotske. Nastavili su se napadi Karioka, a VAR je održao Škote u životu nakon poništenog drugog gola Vinisijusa zbog faula u napadu.

Poslije toga su Škoti zaigrali bolje, ali nisu ništa konkretno napravili. Brazilci su do drugog gola stigli u sudijskoj nadoknadi drugim golom Vinisijusa.

Brazil je bio mnogo bolja ekipa i u drugom poluvremenu. Na 3:0 je povisio Kunja u 60. minuti, što se ispostavilo kao konačan rezultat,

Maroko - Haiti (4:2)

U drugoj utakmici, Maroko je pobijedio Haiti (4:2) u utakmici punoj preokreta. Haiti je vodio dva puta u prvom poluvremenu, ali su se Marokanci vraćali, pa se na odmor otišlo rezultatom 2:2.

U nastavku Maroko je došao do pobjede golovima Rahimija u 78. minuti i Jasina u 89. minuti

Nakon tri kola Brazil je prvi sa sedam bodova, Maroko drugi također sa sedam bodova, 5, Škotska treća sa tri, i posljednji Haiti bez bodova.

Kraj utakmica

Brazil - Škotska (3:0)

Maroko - Haiti (4:2)

9' - GOOOOOL! Maroko je povećao vodstvo protiv Haitija (4:2). Gol je postigao Jasin.

76' - U igru je ušao Nejmar.

78' - GOOOOOL! Maroko je poveo sa 3:2. Pogodio je Rahimi

63' - Nema promjene rezultata na utakmici Maroko - Haiti (2:2).

60' - GOOOOOL! Kunja je pogodio za 3:0.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme na utakmicama Brazil - Škotska i Maroko - Haiti.

Slavlje Brazilaca u Rio de Žaneiru. AP

Kraj poluvremena na obje utakmice.

45+6' - Rajan je bio u prilici da razbije Škotsku, ali je golman to spriječio odličnom odbranom.

45+3' - GOOOOOL! Vinisijus je pogodio za 2:0.

45+1' - GOOOOOL! Saibari je pogodio za izjednačenje Maroka protiv Haitija.

43' - GOOOOOL! Haiti ponovo šokirao. Isidor je pogodio za novo vodstvo Haitija.

39' - GOOOOL! Hakimi je pogodio za izjednačenje protiv Haitija.

31' - Škoti pokušavaju doći do gola.

24' - Ipak gol je poništen nakon pregleda VAR-a zbog faula u napadu.

22' - GOOOOOL! - Vinisijus pogađa za 2:0.

14' - Brazil kontroliše utakmicu.

10' - GOOOOL! Šok za navijače Maroka. Haiti je poveo protiv Maroka (1:0) autogolom Bona.

7' - GOOOOOL! Vinisijus dovodi Brazil u vodstvo nakon greške odbrane Škotske.

3' - Maroko kontroliše igru protiv Haitija.

1' - Počele su utakmice grupe C.

Ako Brazil pobijedi Škotsku, to znači i kraj kalkulacija za Zmajeve, odnosno ta pobjeda vodi našu reprezentaciju u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. 

Poznati sastavi Brazila i Škotske:

Brazil: Alisson, Santos, Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Guimaraes, Vinicius Jr., Cunha, Rayan

Škotska: Gunn, Robertson, Hendry, McKenna, Patterson, McGinn, Ferguson, McLean, Doak - McTominay, Shankland

Selektori Maroka i Haitija odabrali sastave:

Maroko: Bono, Salah-Eddine, Raid, Halhal, Hakimi, Aynaoui, Amrabat, Khannouss, Saibari, Diaz, Kaabi

Haiti: Placide, Experience, Delcroix, Ade, Duverne - Providence, Bellegard, Jean Jacques, Casimir, Joseph, Isidor

Uoči posljednjeg kola u grupi C, Brazil i Maroko imaju četiri boda, Škotska tri boda, dok je Hait bez bodova i ujedno bez šansi za plasman u sljedeću rundu Mundijala.

# MUNDIJAL 2026
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