Brazil i Maroko zakoračili u nokaut fazu, Škoti idu kući

Brazil i Maroko su prošli drugu fazu Mundijala nakon odigranog posljednjeg kola u grupi C Svjetskog prvenstva i upisanih pobjeda.

Brazil je završio grupnu fazu na prvom mjestu nakon što je razbio Škotsku (3:0) i poslao ih kući.

Brazilci su krenuli napadački i već u 7. minuti došli do vodstva golom Vinisijusa nakon katastrofalne greške odbrane Škotske. Nastavili su se napadi Karioka, a VAR je održao Škote u životu nakon poništenog drugog gola Vinisijusa zbog faula u napadu.

Poslije toga su Škoti zaigrali bolje, ali nisu ništa konkretno napravili. Brazilci su do drugog gola stigli u sudijskoj nadoknadi drugim golom Vinisijusa.

Brazil je bio mnogo bolja ekipa i u drugom poluvremenu. Na 3:0 je povisio Kunja u 60. minuti, što se ispostavilo kao konačan rezultat,

Maroko - Haiti (4:2)

U drugoj utakmici, Maroko je pobijedio Haiti (4:2) u utakmici punoj preokreta. Haiti je vodio dva puta u prvom poluvremenu, ali su se Marokanci vraćali, pa se na odmor otišlo rezultatom 2:2.

U nastavku Maroko je došao do pobjede golovima Rahimija u 78. minuti i Jasina u 89. minuti

Nakon tri kola Brazil je prvi sa sedam bodova, Maroko drugi također sa sedam bodova, 5, Škotska treća sa tri, i posljednji Haiti bez bodova.