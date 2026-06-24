Brazil i Maroko zakoračili u nokaut fazu, Škoti idu kući

Brazil i Maroko su prošli drugu fazu Mundijala nakon odigranog posljednjeg kola u grupi C Svjetskog prvenstva i upisanih pobjeda.
Brazil je završio grupnu fazu na prvom mjestu nakon što je razbio Škotsku (3:0) i poslao ih kući.
Brazilci su krenuli napadački i već u 7. minuti došli do vodstva golom Vinisijusa nakon katastrofalne greške odbrane Škotske. Nastavili su se napadi Karioka, a VAR je održao Škote u životu nakon poništenog drugog gola Vinisijusa zbog faula u napadu.
Poslije toga su Škoti zaigrali bolje, ali nisu ništa konkretno napravili. Brazilci su do drugog gola stigli u sudijskoj nadoknadi drugim golom Vinisijusa.
Brazil je bio mnogo bolja ekipa i u drugom poluvremenu. Na 3:0 je povisio Kunja u 60. minuti, što se ispostavilo kao konačan rezultat,
Maroko - Haiti (4:2)
U drugoj utakmici, Maroko je pobijedio Haiti (4:2) u utakmici punoj preokreta. Haiti je vodio dva puta u prvom poluvremenu, ali su se Marokanci vraćali, pa se na odmor otišlo rezultatom 2:2.
U nastavku Maroko je došao do pobjede golovima Rahimija u 78. minuti i Jasina u 89. minuti
Nakon tri kola Brazil je prvi sa sedam bodova, Maroko drugi također sa sedam bodova, 5, Škotska treća sa tri, i posljednji Haiti bez bodova.
Kraj utakmica
Brazil - Škotska (3:0)
Maroko - Haiti (4:2)
9' - GOOOOOL! Maroko je povećao vodstvo protiv Haitija (4:2). Gol je postigao Jasin.
76' - U igru je ušao Nejmar.
78' - GOOOOOL! Maroko je poveo sa 3:2. Pogodio je Rahimi
63' - Nema promjene rezultata na utakmici Maroko - Haiti (2:2).
60' - GOOOOOL! Kunja je pogodio za 3:0.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme na utakmicama Brazil - Škotska i Maroko - Haiti.
Slavlje Brazilaca u Rio de Žaneiru . AP
Slavlje Brazilaca u Rio de Žaneiru. AP
Kraj poluvremena na obje utakmice.
45+6' - Rajan je bio u prilici da razbije Škotsku, ali je golman to spriječio odličnom odbranom.
45+3' - GOOOOOL! Vinisijus je pogodio za 2:0.
45+1' - GOOOOOL! Saibari je pogodio za izjednačenje Maroka protiv Haitija.
43' - GOOOOOL! Haiti ponovo šokirao. Isidor je pogodio za novo vodstvo Haitija.
39' - GOOOOL! Hakimi je pogodio za izjednačenje protiv Haitija.
31' - Škoti pokušavaju doći do gola.
24' - Ipak gol je poništen nakon pregleda VAR-a zbog faula u napadu.
22' - GOOOOOL! - Vinisijus pogađa za 2:0.
14' - Brazil kontroliše utakmicu.
10' - GOOOOL! Šok za navijače Maroka. Haiti je poveo protiv Maroka (1:0) autogolom Bona.
7' - GOOOOOL! Vinisijus dovodi Brazil u vodstvo nakon greške odbrane Škotske.
3' - Maroko kontroliše igru protiv Haitija.
1' - Počele su utakmice grupe C.
Ako Brazil pobijedi Škotsku, to znači i kraj kalkulacija za Zmajeve, odnosno ta pobjeda vodi našu reprezentaciju u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.
Poznati sastavi Brazila i Škotske:
Brazil: Alisson, Santos, Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Guimaraes, Vinicius Jr., Cunha, Rayan
Škotska: Gunn, Robertson, Hendry, McKenna, Patterson, McGinn, Ferguson, McLean, Doak - McTominay, Shankland
Selektori Maroka i Haitija odabrali sastave:
Maroko: Bono, Salah-Eddine, Raid, Halhal, Hakimi, Aynaoui, Amrabat, Khannouss, Saibari, Diaz, Kaabi
Haiti: Placide, Experience, Delcroix, Ade, Duverne - Providence, Bellegard, Jean Jacques, Casimir, Joseph, Isidor
Uoči posljednjeg kola u grupi C, Brazil i Maroko imaju četiri boda, Škotska tri boda, dok je Hait bez bodova i ujedno bez šansi za plasman u sljedeću rundu Mundijala.