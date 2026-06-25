Sergej Barbarez nakon pobjede nad Katarom: Došli smo kao autsajderi i napravili nešto veliko

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu na Lumen Fildu (Lumen Field) u Sijetlu, savladavši Katar rezultatom 3:1 u okviru trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva.

Ovim trijumfom izabranici Sergeja Barbareza stigli su na prag plasmana u šesnaestinu finala, a mrežu protivnika tresli su Kerim Alajbegović i Ermin Mahmić, uz autogol katarskog fudbalera nakon udarca Edina Džeke.

Nakon meča, selektor Sergej Barbarez nije krio zadovoljstvo zbog svoje prve trenerske pobjede na smotri najboljih selekcija svijeta, osvrnuvši se na težinu igranja na ovom nivou.

Došli smo kao čisti autsajderi

- Ne govorim ja džaba da je ovo Svjetsko prvenstvo. I da je preko puta tebe neko ko ima kvalitet, ko se nada da te može dobiti. Ne znam u kojem filmu smo mi u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Došli smo kao čisti autsajderi da pokušamo uraditi nešto veliko. I to nam se ostvarilo. Uvijek ima stvari o kojima treba pričati i koje nisu kako smo očekivali. Onda bi bio perfektan meč. I ovako je fantastično - poručio je šef stručnog štaba Zmajeva na konferenciji za medije.

Barbarez je uputio i posebne pohvale na račun osamnaestogodišnjeg Kerima Alajbegovića, koji je odigrao briljantan meč i ponio priznanje za najboljeg pojedinca susreta. Ipak, selektor je iskreno priznao da mu se nisu svidjeli određeni momenti u igri, posebno u završnici prvog dijela.

- Zadnjih pet, šest minuta prvog dijela nije bilo na nivou. Ne mogu sada to objasniti - iskren je bio Barbarez.

Mali smo, ali nas je puno

Legendarni kapiten, a sada selektor, iskoristio je priliku da uputi zahvalnost navijačima koji su napravili sjajnu atmosferu u Sijetlu, posebno se osvrnuvši na veliku snagu bh. dijaspore.

- Mali smo, ali nas je puno - rekao je Barbarez.

Govoreći o kapitenu Edinu Džeki.

- On uvijek ima istu ulogu. Nema tu puno filozofiranja. Igrač je koji još uvijek plijeni pažnju protivničkih ekipa. Naša igra se prvenstveno bazira prema njemu i tako je i danas bilo.

Tokom uakmice bio je veoma emotivan.

- Naravno da je bilo puno želje i volje da ispišemo fudbalsku historiju. Kao trener želim da to izgleda što je moguće bolje. Kada se dese tehničke greške, ne uđe se u duel ili se povučemo prenisko, onda primimo gol. Nemate akciju nego reakciju i to mene u sportu ljuti.

Barbarez se osvrnuo i na Ermina Mahmića.

- Čuo sam da je pustio suzu. To je emotivno za momka koji do prije nekoliko dana nije bio s nama. Vidi se da smo i tu imali dobar nos. Bio sam ubijeđen u njega. Morate biti ubijeđeni u nekoga da biste ga mogli privoljeti da igra za nas. Ermin će tek pokazivati. Još je mlad i treba mu vremena, ali već sada pokazuje da je veliki igrač.

Nije želio govoriti o potencijalnim mečevima.

- Nećemo špekulirati. Sačekat ćemo da se završe sve utakmice posljednjeg kola pa da vidimo jesmo li prošli i protiv koga igramo.

Poslao je poruku za ono što slijedi.

- Mogu obećati da je ovo bonus za nas. Bit ćemo rasterećeni i pokušat ćemo protiv bilo koga pobijediti utakmicu. To nam je cilj i mislim da imamo dovoljno samopouzdanja da napadnemo svakoga. Radujem se narednih sedam dana u Americi i toj utakmici.