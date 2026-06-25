Poznato kada i gdje Zmajevi igraju historijski meč nokaut faze Mundijala

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva odmjerila snage protiv Katara, a meč je okončan rezultatom 3:1 u korist Zmajeva čime su jednom nogom zakoračili po prvi put u historiji u nokaut fazu ovog velikog takmičenja.

Izabranicima Sergeja Barbareza bilo je potrebno da se posloži još jedna kombinacija, a ona se dogodila na susretu između Brazila i Škotske. Pobjedom Brazilaca rezultatom 3:0, Zmajevima je i zvanično osigurano mjesto u narednom kolu Mundijala.

Fudbaleri naše domovine u šesnaestini finala će odmjeriti snage protiv Sjedinjenih Američkih Država ili Njemačke, a velike šanse su da ćemo igrati protiv Amerikanaca koji su jedni od domaćina uz Kanadu (sa kojima smo igrali u prvom kolu i podijelili bodove) i Meksiko.

Ono što je već sada poznato jeste da će Zmajevi sljedeći susret igrati 2. jula u 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisku.