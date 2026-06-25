Novi Pazar slavio sa Zmajevima: Građani uz pjesmu i zastave proslavili plasman BiH u nokaut fazu Mundijala

Reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a podrška Zmajevima nije izostala ni van granica naše zemlje. Nakon velike pobjede protiv Katara 3:1, slavilo se i u Novom Pazaru, gdje su brojni građani zajednički pratili utakmicu i proslavili historijski uspjeh bh. reprezentacije.

Na gradskom šetalištu bio je postavljen veliki video-bim, ispred kojeg su se okupili navijači svih generacija. Uz zastave Bosne i Hercegovine, pjesmu i gromoglasno navijanje, Novi Pazar je tokom cijele utakmice disao kao jedno sa Zmajevima.