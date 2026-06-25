Gotovo izvjesno: Zmajeve u nokaut fazi čeka SAD, duel s Njemačkom moguć samo u teoriji

Reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, a prema svim relevantnim projekcijama, naredni rival Zmajeva bit će selekcija Sjedinjenih Američkih Država.

Analize specijalizirane platforme Football Meets Data pokazuju da izabranici Sergeja Barbareza imaju čak 99,98 posto vjerovatnoće da u prvoj nokaut rundi odmjere snage s domaćinom prvenstva, dok je mogućnost duela protiv Njemačke svedena na svega 0,02 posto.

Potrebno pravo sportsko čudo

Prema simulacijama koje uzimaju u obzir sve moguće rasplete grupne faze i poredak trećeplasiranih reprezentacija, gotovo je izvjesno da će BiH put San Francisca, gdje bi trebala igrati protiv SAD-a.

Mogućnost susreta s Njemačkom postoji samo u krajnje nevjerovatnom raspletu. Naime, da bi Zmajevi završili u dijelu žrijeba koji vodi na Nijemce, potrebno je da među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija budu tačno ekipe iz grupa B, E, G, H, I, J, K i L.

Riječ je o kombinaciji rezultata koju statistički modeli ocjenjuju gotovo nemogućom, zbog čega se takav scenarij smatra više teorijskom nego realnom opcijom.