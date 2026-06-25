Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KOMBINATORIKA

Gotovo izvjesno: Zmajeve u nokaut fazi čeka SAD, duel s Njemačkom moguć samo u teoriji

Da u šesnaestini finala protivnik BiH bude Njemačka šanse su 0,02 posto

Ermin Mahmić. AP

M. R.

25.6.2026

Reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, a prema svim relevantnim projekcijama, naredni rival Zmajeva bit će selekcija Sjedinjenih Američkih Država.

Analize specijalizirane platforme Football Meets Data pokazuju da izabranici Sergeja Barbareza imaju čak 99,98 posto vjerovatnoće da u prvoj nokaut rundi odmjere snage s domaćinom prvenstva, dok je mogućnost duela protiv Njemačke svedena na svega 0,02 posto.

Potrebno pravo sportsko čudo

Prema simulacijama koje uzimaju u obzir sve moguće rasplete grupne faze i poredak trećeplasiranih reprezentacija, gotovo je izvjesno da će BiH put San Francisca, gdje bi trebala igrati protiv SAD-a.

Mogućnost susreta s Njemačkom postoji samo u krajnje nevjerovatnom raspletu. Naime, da bi Zmajevi završili u dijelu žrijeba koji vodi na Nijemce, potrebno je da među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija budu tačno ekipe iz grupa B, E, G, H, I, J, K i L.

Riječ je o kombinaciji rezultata koju statistički modeli ocjenjuju gotovo nemogućom, zbog čega se takav scenarij smatra više teorijskom nego realnom opcijom.

San Francisko čeka Zmajeve

Zbog svega navedenog, pažnja bh. javnosti već je usmjerena prema potencijalnom okršaju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi trebao biti odigran u San Franciscu.

Utakmica je zakazana za noć sa srijede na četvrtak, s početkom u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu.

U slučaju potvrde ovog para nakon završetka grupne faze, Zmajeve očekuje jedan od najatraktivnijih susreta dosadašnjeg dijela prvenstva, ali i prilika da naprave novi iskorak na svjetskoj smotri najboljih reprezentacija.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NJEMAČKE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.