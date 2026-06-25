Dirljiv trenutak nakon historijskog uspjeha Zmajeva: Džeko skinuo dres i obukao ga ocu Midhatu

Tamo je uslijedio prizor koji je dirnuo navijače. Džeko je skinuo dres u kojem je odigrao još jednu historijsku utakmicu za Bosnu i Hercegovinu i obukao ga svom ocu Midhatu, čovjeku koji je godinama bio uz njega na svakom koraku životnog i sportskog puta.

Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i velikog slavlja na terenu, kapiten naše reprezentacije najprije je podijelio radost sa saigračima, a potom se uputio prema tribinama gdje su ga bodrili najbliži članovi porodice.

Dok su se širom Bosne i Hercegovine slavili plasman Zmajeva u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, na stadionu se dogodio trenutak koji je mnogima izmamio emocije i pokazao zašto je Edin Džeko mnogo više od vrhunskog fudbalera.

Trenutak koji govori više od hiljadu riječi

Nije bilo velikih govora ni pompe. Jedan zagrljaj, jedan dres i pogled pun ponosa bili su dovoljni da opišu sve emocije koje su se skupljale tokom godina odricanja, rada i vjerovanja.

U trenucima najveće sreće ljudi se najčešće vraćaju onima koji su bili uz njih kada je bilo najteže. Upravo to uradio je i kapiten Zmajeva, podsjetivši da iza svakog velikog sportskog uspjeha stoji porodica koja dijeli i pobjede i poraze.

Ponos porodice Džeko

Historijski plasman Bosne i Hercegovine među 32 najbolje reprezentacije svijeta sa tribina je pratila gotovo cijela Džekina porodica, koja mu je tokom cijelog turnira pružala bezrezervnu podršku.

Zbog toga nije bilo iznenađenje što je upravo s njima želio podijeliti jedan od najvažnijih trenutaka svoje bogate karijere.

Dok će se navijači godinama sjećati golova, asistencija i velikih pobjeda, mnogi će pamtiti i ovaj prizor koji je pokazao ljudsku stranu kapitena. U vremenu kada se uspjesi često mjere brojkama i trofejima, Džeko je još jednom podsjetio da su najvrijednije stvari one koje se ne mogu upisati u statistiku.

Zato je trenutak kada je dres s historijske utakmice završio na ramenima njegovog oca bio mnogo više od običnog gesta. Bio je to prizor od kojeg se ježiš, slika ljubavi, zahvalnosti i ponosa koja je obišla srca svih navijača Bosne i Hercegovine.