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SLAVLJE NE PRESTAJE

Nesanica u Sijetlu na bosanski način: Zmajevi ispisali historiju, slavlje ne prestaje ni iza ponoći

Nakon najvećeg uspjeha bh. fudbala navijači okupirali kafiće i ulice američkog grada, a slavlju se pridružili i ljubitelji nogometa iz drugih zemalja

Slavlje u Sijetlu do kasnih sati. E. Ganibegović / Avaz

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

25.6.2026

Kultna romantična komedija Nesanica u Sijetlu prije više od tri decenije osvojila je filmsku publiku širom svijeta. Danas naslov tog filma najbolje opisuje atmosferu u gradu koji je postao mjesto najvećeg sportskog uspjeha u historiji Bosne i Hercegovine.

Dok kazaljke pokazuju da je stigla ponoć po lokalnom vremenu, u Sijetlu nema ni traga umoru među navijačima Bosne i Hercegovine. Nakon plasmana Zmajeva u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, slavlje se prelilo izvan stadiona i nastavilo u kafićima, restoranima i na ulicama grada.

Iz brojnih lokala odjekuju navijačke pjesme, a posebno emotivne reakcije izaziva Halidova pjesma "Ljiljani", koja je postala svojevrsna himna bh. navijača tokom ovog Mundijala. Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na svakom koraku, dok se pjesma i skandiranje čuju daleko od mjesta okupljanja.

Slavlju se pridružili i stranci

Da dobra atmosfera ne poznaje granice pokazala je i jedna navijačica Brazila koja se bez mnogo razmišljanja pridružila slavlju bh. navijača. Uz osmijeh i ples, očigledno je uživala u euforiji koja je zahvatila Sijetl, a razlog za dodatno raspoloženje imala je i zbog pobjede svoje reprezentacije nad Marokom.

Takvi prizori najbolje oslikavaju duh Svjetskog prvenstva, gdje se navijači iz različitih dijelova svijeta okupljaju oko iste stvari – ljubavi prema fudbalu i dobroj zabavi.


Bosanci i Hercegovci među najglasnijima

Amerika je ovih dana pretvorena u veliku navijačku pozornicu, a ljubitelji nogometa iz Bosne i Hercegovine bez dileme spadaju među one koji prave najviše buke i stvaraju najveseliju atmosferu.

Od početka prvenstva bh. navijači privlače pažnju pjesmom, energijom i pozitivnim duhom, a nakon historijskog plasmana u nokaut fazu razloga za slavlje imaju više nego ikada.

Nakon nezaboravne noći u Sijetlu, pogled je već usmjeren prema narednoj destinaciji. Ako ne bude velikih iznenađenja, Zmajeve u šesnaestini finala očekuje okršaj sa domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama u San Francisku.

Do tada, Sijetl neće spavati. Barem ne dok traje slavlje zbog uspjeha generacije koja je Bosnu i Hercegovinu odvela tamo gdje je dugo sanjala da bude.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# SEATTLE
# SLAVLJE
# MUNDIJAL 2026
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