Nesanica u Sijetlu na bosanski način: Zmajevi ispisali historiju, slavlje ne prestaje ni iza ponoći

Kultna romantična komedija Nesanica u Sijetlu prije više od tri decenije osvojila je filmsku publiku širom svijeta. Danas naslov tog filma najbolje opisuje atmosferu u gradu koji je postao mjesto najvećeg sportskog uspjeha u historiji Bosne i Hercegovine. Dok kazaljke pokazuju da je stigla ponoć po lokalnom vremenu, u Sijetlu nema ni traga umoru među navijačima Bosne i Hercegovine. Nakon plasmana Zmajeva u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, slavlje se prelilo izvan stadiona i nastavilo u kafićima, restoranima i na ulicama grada.

Iz brojnih lokala odjekuju navijačke pjesme, a posebno emotivne reakcije izaziva Halidova pjesma "Ljiljani", koja je postala svojevrsna himna bh. navijača tokom ovog Mundijala. Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na svakom koraku, dok se pjesma i skandiranje čuju daleko od mjesta okupljanja.

Slavlju se pridružili i stranci Da dobra atmosfera ne poznaje granice pokazala je i jedna navijačica Brazila koja se bez mnogo razmišljanja pridružila slavlju bh. navijača. Uz osmijeh i ples, očigledno je uživala u euforiji koja je zahvatila Sijetl, a razlog za dodatno raspoloženje imala je i zbog pobjede svoje reprezentacije nad Marokom. Takvi prizori najbolje oslikavaju duh Svjetskog prvenstva, gdje se navijači iz različitih dijelova svijeta okupljaju oko iste stvari – ljubavi prema fudbalu i dobroj zabavi.

