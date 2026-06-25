Poznato koliko su Zmajevi zaradili plasmanom u nokaut fazu

Pobjeda nad Katarom nije samo donijela reprezentaciji Bosne i Hercegovine plasman u narednu fazu Svjetskog prvenstva, već je značajno uvećala i prihode Fudbalskog saveza BiH. Trijumf rezultatom 3:1 u posljednjem kolu grupne faze pokazao se vrijednim na više načina.

Zmajevi su prvi put u historiji izborili nastup u eliminacijskoj fazi Mundijala. Naredni izazov očekuje ih 2. jula u 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu, kada će odmjeriti snage sa domaćinom turnira, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

Uz sportski podvig, reprezentacija je ostvarila i značajan finansijski rezultat. Prolazak među 32 najbolje ekipe svijeta donio je novi priliv sredstava iz FIFA-inog fonda nagrada.

Naime, FIFA svakoj reprezentaciji koja izbori plasman u šesnaestinu finala dodjeljuje dodatnih 11 miliona dolara. Taj bonus se nadovezuje na sredstva koja su svim učesnicima prvenstva osigurana prije početka takmičenja.

Dosadašnji prihodi Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu su 2,5 miliona dolara (sredstva namijenjena pripremama reprezentacije), 10 miliona dolara (nagrada za plasman na završni turnir) i 11 miliona dolara (bonus za prolazak grupne faze), tako da ukupna zarada trenutno iznosi 23,5 miliona dolara.

Međutim, taj iznos mogao bi dodatno rasti. Ukoliko tim Sergeja Barbareza napravi novi podvig i eliminira selekciju SAD u prvoj nokaut rundi, nagrada za ostvareni rezultat povećala bi se na 15 miliona dolara.

U slučaju plasmana među 16 najboljih reprezentacija svijeta, ukupni prihod Nogometnog saveza BiH na ovom Mundijalu popeo bi se na čak 27,5 miliona dolara.