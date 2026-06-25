Amerikanci oduševljeni Zmajevima: "Bosna živi svoje najluđe snove

Historijski plasman Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva odjeknuo je daleko izvan granica naše zemlje. O uspjehu Zmajeva ne govore samo domaći i regionalni mediji, već i neka od najutjecajnijih imena svjetske fudbalske scene.
Među njima je i popularni podcast "Men in Blazers", jedan od najpraćenijih i najutjecajnijih fudbalskih sadržaja u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se emotivnom objavom osvrnuo na put reprezentacije Bosne i Hercegovine do plasmana među 32 najbolje selekcije svijeta.
- Bosna živi svoje najluđe snove. Morali su pobijediti Italiju da bi se uopće kvalificirali na Svjetsko prvenstvo, a sada su stigli do nokaut faze. Prelijepo -, poručili su autori podcasta.
Priča koja je osvojila simpatije svijeta
Put Bosne i Hercegovine na Mundijalu već sada podsjeća na jednu od najljepših sportskih priča prvenstva.
Od dramatičnih kvalifikacija, preko brojnih izazova i sumnji, pa sve do historijskog plasmana među najbolje reprezentacije svijeta, Zmajevi su pokazali karakter koji je privukao simpatije neutralnih navijača širom planete.
Posebno se cijeni činjenica da je riječ o reprezentaciji koja nikada nije odustajala, bez obzira na prepreke koje su se nalazile na njenom putu.
Zato ne čudi što je upravo rečenica da Bosna i Hercegovina "živi svoje najluđe snove" pronašla put do srca navijača.
Jer ono što se danas događa Zmajevima zaista je izgledalo kao san. A najljepši dio cijele priče je činjenica da taj san još traje.