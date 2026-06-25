Amerikanci oduševljeni Zmajevima: "Bosna živi svoje najluđe snove

Historijski plasman Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva odjeknuo je daleko izvan granica naše zemlje. O uspjehu Zmajeva ne govore samo domaći i regionalni mediji, već i neka od najutjecajnijih imena svjetske fudbalske scene.

Među njima je i popularni podcast "Men in Blazers", jedan od najpraćenijih i najutjecajnijih fudbalskih sadržaja u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se emotivnom objavom osvrnuo na put reprezentacije Bosne i Hercegovine do plasmana među 32 najbolje selekcije svijeta.

- Bosna živi svoje najluđe snove. Morali su pobijediti Italiju da bi se uopće kvalificirali na Svjetsko prvenstvo, a sada su stigli do nokaut faze. Prelijepo -, poručili su autori podcasta.