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PODKAST

Amerikanci oduševljeni Zmajevima: "Bosna živi svoje najluđe snove

Jedan od najpoznatijih svjetskih fudbalskih podcasta poslao emotivnu poruku nakon historijskog uspjeha reprezentacije BiH

Kerim Alajbegović. AP

M. R.

25.6.2026

Historijski plasman Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva odjeknuo je daleko izvan granica naše zemlje. O uspjehu Zmajeva ne govore samo domaći i regionalni mediji, već i neka od najutjecajnijih imena svjetske fudbalske scene.

Među njima je i popularni podcast "Men in Blazers", jedan od najpraćenijih i najutjecajnijih fudbalskih sadržaja u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se emotivnom objavom osvrnuo na put reprezentacije Bosne i Hercegovine do plasmana među 32 najbolje selekcije svijeta.

- Bosna živi svoje najluđe snove. Morali su pobijediti Italiju da bi se uopće kvalificirali na Svjetsko prvenstvo, a sada su stigli do nokaut faze. Prelijepo -, poručili su autori podcasta.

Priča koja je osvojila simpatije svijeta

Put Bosne i Hercegovine na Mundijalu već sada podsjeća na jednu od najljepših sportskih priča prvenstva.

Od dramatičnih kvalifikacija, preko brojnih izazova i sumnji, pa sve do historijskog plasmana među najbolje reprezentacije svijeta, Zmajevi su pokazali karakter koji je privukao simpatije neutralnih navijača širom planete.

Posebno se cijeni činjenica da je riječ o reprezentaciji koja nikada nije odustajala, bez obzira na prepreke koje su se nalazile na njenom putu.

Zato ne čudi što je upravo rečenica da Bosna i Hercegovina "živi svoje najluđe snove" pronašla put do srca navijača.

Jer ono što se danas događa Zmajevima zaista je izgledalo kao san. A najljepši dio cijele priče je činjenica da taj san još traje.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# PODKAST
# MUNDIJAL 2026
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