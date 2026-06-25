15. dan Mundijala: Nizozemska, Švedska, Japan i Paragvaj u borbi za prolaz

Petnaestog dana tunira na programu je šest utakmica, trećeg kola u grupama D, E, F. Program u četvrtak otvaraju dva meča grupe E, a sastaju se: Kurasao - Obala Slonovače i Ekvador - Njemačka. U grupi F igraju: Japan - Švedska i Tunis - Nizozemska Posljednji mečevi igraju se u grupi D, a sastaju se : Paragvaj - Australija i Turska i SAD.

Kurasao - Obala Slonovače Program u četvrtak u 22 sata otvaraju Kurasao i Obala Bjelokosti. Kurasao je već premašio očekivanja osvojivši svoj prvi bod na Svjetskom prvenstvu nakon iznenađujućeg neriješenog rezultata 0:0 protiv Ekvadora. Taj rezultat je pokazao odbrambenu otpornost i odlučnost. Debitantima na turniru potrebna je pobjeda i povoljan rezultat na drugoj utakmici kako bi imali ikakve šanse za prolazak. S druge strane, Obala Slonovače ulazi u svoju posljednju utakmicu Grupe E znajući da pobjeda garantuje mjesto u osmini finala Svjetskog prvenstva. Afrička reprezentacija posjeduje brzinu, snagu i kreativnost u cijelom timu. Igrači poput Amada Dijaloa (Amada Dialla), Simona Adingre, Frank Kesia (Francka Kessiea) i Ibrahima Sangare (Ibrahima Sangarea) igraju na visokom nivou. Obala Slonovače posjeduje vrhunski kvalitet, veće iskustvo na turnirima i znatno veću napadačku moć od Kurasaa. Očekuje se da će Obala Slonovače dominirati posjedom lopte, dok će Kurasao pokušati ostati kompaktan i prijetiti iz kontranapada. Meč se igra na stadionu „Lincoln Financial Field„ u Filadelfiji, a glavni sudac je Glen Niberj (Glenn Nyberg) iz Švedske.

Ekvador - Njemačka . Chatgpt Ekvador - Njemačka . Chatgpt

Ekvador – Njemačka Utakmica Ekvador - Njemačka također počinje u 22 sata. Ekvador se suočava sa scenarijem u kojem mora pobijediti nakon što je osvojio samo jedan bod iz prve dvije utakmice. Tim Sebastijana Bekasekea (Sebastiana Beccacecea) otvorio je turnir tijesnim porazom 1:0 protiv Obale Slonovače, prije nego što je završio frustrirajućim remijem 0:0 protiv Kurasaa. Najzabrinjavajuća statistika je jednostavna : Ekvador nije uspio postići gol u dvije utakmice Svjetskog prvenstva. Iskusni napadač Ener Valensija (Enner Valencia) ostaje njihova glavna napadačka prijetnja. Tridesetšestogodišnjak, i dalje nosi nade nacije, ali će mu trebati mnogo veća podrška Gonsala Plate (Gonzala Plate) i Kendrija Paesa (Kendrya Paeza) ako Ekvador želi namučiti Njemačku. Njemačka je već osigurala svoje mjesto u osmini finala, ali će tim Julijana Nagelsmana (Juliana Nagelsmanna) biti željan da održi zamah i završi grupnu fazu sa savršenim skorom. Nagelsmanova ekipa je razbila Kurasao 7-1, prije nego što je uslijedila pobjeda od 2:1 nad Obalom Slonovače. Nijemci su izgledali fluidno, agresivno i razorno u tranziciji. Florian Virc (Florian Wirtz) i Džamal Musijala (Jamal Musiala) su se pojavili kao jedno od najuzbudljivijih kreativnih dvojaca na turniru, dok Kay Haverc (Kai Havertz) nastavlja pružati pouzdan golgeterski izlaz kroz sredinu. S obzirom na to da je Ekvador prisiljen juriti pobjedu, brzina i kreativnost Njemačke u tranziciji trebali bi stvoriti mnogo prilika za Virca, Musijalu i Haverca. Meč se igra na „Met-Lajf„ (MetLife stadium) u Njujurku (NewYorku).

Japan - Švedska . Chatgpt Japan - Švedska . Chatgpt

Japan i Švedska Treći meč se igra u 1 sat iza ponoći, a sastaju se Japan i Švedska. Japan ulazi u 3.kolo s drugog mjesta, i ima četiri boda nakon impresivnog remija protiv Holandije i dominatne pobjede nad Tunisom. Švedska je s druge strane, treća s tri s boda i zna da bih ih poraz doveo do eliminacije na samom Svjetskom prvenstvu. Kapiten Vataru Endo (Waturu Endo) nastavlja da drži vezni red, dok Daji Kamada (Daichi Kamada), Takefusa Kubo i Ricu Doan (Ritsu Doan) pružaju kreativnost i napadačku prijetnju. Njihova taktička disciplina, brze tranzicije i tehnički kvalitet učinili su ih jednom od najtežih ekipa za savladati. „Samurajski plavi„ su postigli šest golova u dvije utakmice i izgledaju sve bolje. Švedska je odigrala svije potpuno suprotne utakmice. U prvoj pobjeda 5:1 nad Tunisom, nakon čega je uslijedio poraz identičnim rezultatom od Nizozemske. Defanzivne slabosti su bukvalno otkrivene, što izaziva ozbiljnu zabrinutost pred utakmicu protiv još jednog visoko organizovanog protivnika. Prisustvo Viktora Jokereša (Viktora Gyokeresa) i Aleksandera Isaka (Alexandera Isaka) osigurava da Švedska uvijek nosi napadačku opasnost, ali će im trebati značajno poboljšanje u odbrani ako žele da se nose s kretanjem i tempom Japana u tranziciji. Japanu je potreban samo bod da bi ostao na jakoj poziciji u kvalifikacijama, dok bi Švedskoj mogla biti potrebna sva tri boda, ovisno o rezultatima na drugim mjestima. Ta dinamika bi mogla prisiliti Švedsku na agresivniji pristup, stvarajući prilike za Japan u kontranapadu. Meč se igra na AT&T Stadium u Arlingtonu, a glavni sudac je Ivan Barton iz Salvadora.

Tunis - Nizozemska . Chatgpt Tunis - Nizozemska . Chatgpt

Tunis – Nizozemska U isto vrijeme na teren će Tunis i Nizozemska. Tunis je potpuno podbacio doživjevši poraze 5-1 od Švedske, praćen sa 4:0 od Japana, što ih je zakucalo na dno tabele. Imenovanje Ervea Renara (Hervea Renarda) za novog trenera sredinom turnira nije mnogo promijenilo putanju, a suočavanje s jednom od najjačih evropskih ekipa u njihovoj posljednoj utakmici u grupnoj fazi teško da je idealna priprema za novi početak. Zabrinjavajuće za Tunis nije samo gubljenje utakmica, već i to da imaju velike probleme u odbrani. Očekuje se da će Tunis napraviti nekoliko promjena nakon teških poraza. Iljas Skiri (Ellyes Skhiri) ostaje ključna figura u veznom redu, dok će Hanibal Medžbri (Hannibal Mejbri) biti zadužen za stvaranje prilika u ofanzivnim zonama. Nizozemci stižu u Kanzaz Siti (Kansas City) znajući da bod garantuje prvo mjesto u Grupi F. Nakon što su otvorili utakmicu neriješeno 2:2 protiv Japana, Holandija je odgovorila snažnom pobjedom nad Švedskom od 5:1. Kodi Gakpo (Cody Gakpo), Memfis Depaj (Memphis Depay) i Doniel Malen (Donyell Malen) igraju na visokom nivou i predstavljaju „pokretački“ motor Nizozemske, dok Frenki De Jong, Rajan Gravenberh (Ryan Gravenberch) i Tijani Rejnders (Tijjani Reijnders) obavljaju odlične zadatke u veznom redu i na sredini terena, i svojim autoritetom kontroliraju utakmice. Meč se igra na „Arrowhea Stadiumu“ u Kanzaz Sitiju (Kansas City), a glavni sudac je Katja Icel Garsija Mendoza (Katia Itzel Garcia Mendoza) iz Meksika.

Paragvaj - Australija . Chatgpt Paragvaj - Australija . Chatgpt

Paragvaj – Australija Posljednja dva neča počinju u četiri sata ujutru. Za Paragvaj, ovo je prilika da se plasira u nokaut-fazu prvi put od historijskog plasmana u četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2010. godine. Nakon teškog poraza od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) rezultatom 4:1, Gustavo Alfarovi (Gustavo Alfaroovi) igrači su se oporavili važnom pobjedom od 1:0 nad Turskom. Međutim njihova negativna gol-razlika znači da će im trebati sva tri boda kako bi izbjegli ishode drugih utakmica. Australija ulazi u utakmicu znajući da bi neriješen rezultat mogao biti dovoljan za prolazak dalje, zahvaljujući superiornoj gol-razlici. Ekipa Tonija Popovića (Tonyja Popovića) otvorila je nastup impresivnom pobjedom od 2:0 nad Turskom prije nego što je izgubila od pobjednika grupe, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), rezultatom 2:0. „Socceroosi“ su izgradili svoj uspjeh na defanzivnoj organizaciji, disciplini i efikasnom kontranapadu. Ti kvaliteti mogu se pokazati odlučujućima u utakmici u kojoj će Paragvaj vjerovatno imati veću hitnost. Kapiten Metju Rajen (Mathew Ryan) nastavlja pružati liderstvo i stabilnost na golu, dok Džekson Ervajn (Jackson Irvine) i Konor Metkalfe (Connor Metcalfe) nude energiju i kontrolu u veznom redu. Mladi napadač Nestori Irankunda (Nestory Irankunda) ostavio je veliki trag na turniru i mogao bi biti najveće napadačko oružje Australije u kontranapadu. Meč se igra na „Levis Stadium“ u San Francisku, a glavni sudac je Klemon Turpan (Clement Turpin) iz Francuske.

Turska - SAD . Chatgpt Turska - SAD . Chatgpt