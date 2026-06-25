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NAJMLAĐI NAVIJAČI

Fotografija koja je rastopila srca regiona: Mala Billie u dresu Hrvatske i sa zastavom BiH poslala najljepšu poruku

Kćerka Miraja Grbića i Marije Omaljev pokazala da ljubav prema korijenima ne poznaje granice, a njena fotografija oduševila je hiljade ljudi

Billie Grbić. Instagram

M. R.

25.6.2026

U vremenu kada sport često budi snažne emocije i podjele među navijačima, jedna fotografija iz doma glumačkog para Miraja Grbića i Marije Omaljev podsjetila je na ono najljepše – da ljubav, porodica i poštovanje različitosti uvijek pobjeđuju.

Na društvenim mrežama veliku pažnju privukla je njihova kćerkica Billie, koja je pozirala u dresu hrvatske reprezentacije, dok je preko ramena nosila zastavu Bosne i Hercegovine.

Jednostavna fotografija, bez velikih poruka i objašnjenja, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija širom regiona. Mnogi su u njoj vidjeli simbol zajedništva, poštovanja i povezanosti ljudi koji dijele iste emocije bez obzira na granice.

Najljepše naslijeđe

Billie odrasta uz dvije kulture, dvije tradicije i dvije zemlje koje njeni roditelji nose u srcu.

Njen otac Miraj Grbić rođen je u Sarajevu i jedan je od najuspješnijih bosanskohercegovačkih glumaca, dok je majka Marija Omaljev-Grbić poznata hrvatska glumica. Godinama zajedno grade život i karijere u Los Angelesu, ali nikada nisu skrivali koliko su vezani za krajeve iz kojih potječu.

Upravo zato fotografija njihove kćerke mnogima djeluje kao najljepši podsjetnik da identitet ne mora biti izbor između jednog i drugog, već bogatstvo koje se može nositi s ponosom.

Poruka jača od riječi

Dok su jedni u fotografiji vidjeli navijačku priču, drugi su prepoznali mnogo dublju poruku.

Dijete koje s jednakim ponosom nosi obilježja obje zemlje postalo je simbol generacije koja odrasta bez predrasuda, u uvjerenju da ljubav prema jednom ne isključuje poštovanje prema drugom.

Možda upravo zato ova fotografija nije ostala samo još jedna objava na društvenim mrežama. Postala je priča koja je dirnula ljude širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske i regiona.

Jer ponekad jedna dječija fotografija uspije reći ono što odrasli godinama pokušavaju objasniti riječima – da su ljubav, porodica i zajedništvo uvijek važniji od bilo kakvih podjela.

A mala Billie, nesvjesno, poslala je poruku koja je mnogima izmamila osmijeh: srce ima dovoljno mjesta za sve ono što voliš.

# NOGOMETNA REPREZENTACIJA HRVATSKE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# MIRAJ GRBIĆ
# MUNDIJAL 2026
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