Kolašinac proslavio uspjeh Zmajeva s Elnenijem: Egipćanin ponosno pozirao s dresom BiH

Nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Katara izborila plasman u šesnaestinu finala Mundijala, gdje je čeka duel sa SAD-om, bh. defanzivac Sead Kolašinac proslavio je ovaj veliki uspjeh sa svojim bivšim saigračem iz Arsenala, Mohamedom Elnenijem (Mohamed Elneny).

Objava sa Instagram naloga Mohameda Elnenija . Instagram Objava sa Instagram naloga Mohameda Elnenija . Instagram

Egipćanin je na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj mu raspoloženi Kolašinac poklanja plavi dres Zmajeva s brojem 5, uz emotivnu poruku: "Moj brat ❤️".