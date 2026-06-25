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"MOJ BRAT"

Kolašinac proslavio uspjeh Zmajeva s Elnenijem: Egipćanin ponosno pozirao s dresom BiH

Egipćanin je na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj mu Kolašinac poklanja plavi dres Zmajeva s brojem 5, uz emotivnu poruku: "Moj brat"

Sead Kolašinac i Mohamed Elneni. Instagram

B. S.

25.6.2026

Nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Katara izborila plasman u šesnaestinu finala Mundijala, gdje je čeka duel sa SAD-om, bh. defanzivac Sead Kolašinac proslavio je ovaj veliki uspjeh sa svojim bivšim saigračem iz Arsenala, Mohamedom Elnenijem (Mohamed Elneny).

Objava sa Instagram naloga Mohameda Elnenija. Instagram

Egipćanin je na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj mu raspoloženi Kolašinac poklanja plavi dres Zmajeva s brojem 5, uz emotivnu poruku: "Moj brat ❤️".

Ovaj detalj privukao je veliku pažnju javnosti i potvrdio blisko prijateljstvo koje dvojica fudbalera njeguju još iz dana kada su zajedno dijelili svlačionicu na Emiratesu.

# SEAD KOLAŠINAC
# ZMAJEVI
# MOHAMED ELNENY
# BIH
# MUNDIJAL 2026
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