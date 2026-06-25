Kolašinac proslavio uspjeh Zmajeva s Elnenijem: Egipćanin ponosno pozirao s dresom BiH

Nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Katara izborila plasman u šesnaestinu finala Mundijala, gdje je čeka duel sa SAD-om, bh. defanzivac Sead Kolašinac proslavio je ovaj veliki uspjeh sa svojim bivšim saigračem iz Arsenala, Mohamedom Elnenijem (Mohamed Elneny).
Egipćanin je na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj mu raspoloženi Kolašinac poklanja plavi dres Zmajeva s brojem 5, uz emotivnu poruku: "Moj brat ❤️".
Ovaj detalj privukao je veliku pažnju javnosti i potvrdio blisko prijateljstvo koje dvojica fudbalera njeguju još iz dana kada su zajedno dijelili svlačionicu na Emiratesu.