Nogometni komentator Guap o utakmici BiH: Alajbegoviću treba uraditi DNK test

Među brojnim korisnicima društvenih mreža koji su komentarisali susret našao se i Guap Motion, poznat po energičnim reakcijama na utakmice, vijestima o transferima i zabavnim debatama.

Naime, utakmica Bosne i Hercegovine i Katara privukla je veliku pažnju javnosti, ne samo zbog važnosti rezultata za plasman Zmajeva u narednu fazu takmičenja, već i zbog zanimljive igre.

Nogometni komentator Guap iz Amerike reagovao je na pobjedu Bosne i Hercegovine nad Katarom, a posebno ga je oduševio spektakularan pogodak Kerima Alajbegovića, kojeg je opisao kao jedan od najboljih trenutaka Mundijala.

Guap nije krio oduševljenje viđenim na terenu, a posebno je izdvojio potez Kerima Alajbegovića kod prvog pogotka Bosne i Hercegovine.

- Nikada u životu nisam mislio da ću ovo reći, ali današnja utakmica Bosne i Hercegovine protiv Katara mora ući među najbolje utakmice cijelog Svjetskog prvenstva. Neću lagati, Kerimu Alajbegoviću treba uraditi DNK test. Kako mi neko može objasniti da je najljepši 'joga bonito' gol na ovom turniru postigao Bosanac, a ne Brazilac - rekao je Guap.

Potom je detaljno opisao akciju mladog bh. reprezentativca, koji je golom protiv Katara ušao u historiju nogometa.

- Alajbegović se našao između trojice defanzivaca i u samo jednoj sekundi izgledalo je kao da je nestao pred njima. Prošao je pored njih tako da su se gotovo sudarili jedan s drugim. Zatim su ga okružila još trojica igrača, a čak mu je i jedan saigrač zatvorio prostor, ali je sjajnim fintama i driblingom prošao pored svih. Kada pomislite da je tu kraj, uradio je nešto što ne bi trebalo biti dozvoljeno na nogometnom terenu. Šutirao je s distance i poslao loptu pravo u mrežu - objasnio je.

Na kraju je poručio da kvalitet utakmice nije umanjila činjenica da su igrali Bosna i Hercegovina i Katar.

- Nije me briga što je to bila utakmica Bosne i Hercegovine i Katara. Da se ovakav meč igrao u finalu Svjetskog prvenstva, bio bi dostojan finala - zaključio je.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u odlučujućem susretu grupne faze savladala Katar rezultatom 3:1 i zadržala šanse za plasman dalje.

Posebno se istakao Alajbegović, koji je spektakularnim pogotkom u 29. minuti postavio novi rekord Svjetskih prvenstava. Sa 18 godina i 276 dana postao je najmlađi igrač u historiji Mundijala koji je postigao pogodak izvan kaznenog prostora, nadmašivši rekord koji je ranije držao Kilijan Embape (Kylian Mbappe).