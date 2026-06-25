Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POHVALE

Olivie Žiru ostao bez riječi zbog Zmaja: Kontrolirao je vezni red kao da je to njegovo igralište

Legendarni Francuz nahvalio mladog Alajbegovića nakon pobjede BiH nad Katarom

Kerim Alajbegović. AP

M. R.

25.6.2026

Pobjeda Bosne i Hercegovine nad Katarom (3:1) i plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva i dalje su tema širom fudbalskog svijeta. Zmajevi su napravili historijski iskorak, a posebno je odjeknuo nastup mladog Kerima Alajbegovića, koji je još jednom pokazao da se radi o igraču ogromnog potencijala.

BiH je do trijumfa stigla golovima Alajbegovića u 29. minuti, autogolom Abunade u 34. minuti, dok je konačnih 3:1 postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. Katar je uspio samo nakratko vratiti neizvjesnost pogotkom Hassana Al Haidosa pred kraj prvog poluvremena.

Ipak, sve oči bile su uprte u Alajbegovića, koji je svojim potezima dirigovao igrom i zasluženo ponio epitet igrača utakmice.

Žiru impresioniran: “Kao da je to njegovo igralište”

Njegov nastup nije prošao nezapaženo ni kod jednog od najpoznatijih francuskih fudbalera posljednjih godina, Livie Žiru (Oliviera Girouda), koji je u komentaru nakon utakmice ostao oduševljen onim što je vidio.

- Mislim da zaslužuje ovu nagradu. Bio je izvanredan danas. Kontrolirao je i osvajao vezni red kao da je to njegovo igralište. Stvarao je prilike i preuzimao odgovornost za svoju momčad. Vrlo je kreativan s loptom. Njegov utjecaj na igru donio je Bosni i Hercegovini pobjedu protiv Katara -, poručio je Žiru.

Francuski napadač dodatno je istakao da ga je posebno impresionirala zrelost mladog bh. reprezentativca, iako se radi o igraču koji tek gradi svoju karijeru na najvećoj sceni.

Poruka koja hrabri Zmajeve

Žiru je otišao i korak dalje, naglasivši da BiH ima potencijal da napravi ozbiljan rezultat na turniru ako nastavi u istom ritmu.

 -Ako nastave ovako igrati u sljedećim utakmicama, bit će još jača momčad i ozbiljan konkurent u ostatku turnira. Napreduju iz utakmice u utakmicu i mogu dogurati jako daleko. Iskreno, Alajbegović me danas stvarno impresionirao -, dodao je francuski as.

Ako je suditi po onome što govore legende svjetskog fudbala, BiH je dobila ne samo talent, nego i igrača koji bi mogao obilježiti turnir.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# OLIVIER GIROUD
# KERIM ALAJBEGOVIĆ
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.