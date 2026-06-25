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MLADI ZMAJ

Evropski velikani u redu za bh. dragulja: Leverkusen odbio sve ponude za Alajbegovića nakon čudesne noći protiv Katara

"Apotekari" su odbili sve dosadašnje nalete i ponude evropskih velikana, jasno poručivši da Alajbegović u ovom trenutku jednostavno nije na prodaju

Kerim Alajbegović. Avaz

B. S.

25.6.2026

Interes za Kerima Alajbegovića raste iz dana u dan, a nakon sinoćnje čarolije protiv Katara, slobodno se može reći da je prerasla u pravu groznicu. 

Klubovi iz Italije, Engleske, Portugala i Španije u stopu prate svaki korak devetnaestogodišnjeg bofora i krilnog napadača Bosne i Hercegovine.

Međutim, njemački Bayer Leverkusen ostaje tvrdoglav i dosljedan.

"Apotekari" su glatko odbili sve dosadašnje nalete i ponude evropskih velikana, jasno poručivši da Alajbegović u ovom trenutku jednostavno nije na prodaju.

Plan njemačkog kluba je dugoročan i kristalno jasan.

Žele da se mladi Alajbegović potpuno afirmiše u prvom timu i postane ključni stub njihovog sportskog projekta u godinama koje dolaze.

Da je pred njim blistava budućnost, vidjelo se i sinoć na terenu. U historijskom trijumfu protiv Katara, Alajbegović je odigrao utakmicu karijere i sasvim zasluženo ponio laskavu titulu igrača utakmice.

Svojom brzinom, lucidnim potezima i nevjerovatnom zrelošću, bukvalno je izluđivao protivničku odbranu i još jednom dokazao zašto je trenutno jedan od najtraženijih mladih fudbalera Evrope.

# BAYER LEVERKUSEN
# BIH
# KATAR
# KERIM ALAJBEGOVIĆ
# MUNDIJAL 2026
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