Evropski velikani u redu za bh. dragulja: Leverkusen odbio sve ponude za Alajbegovića nakon čudesne noći protiv Katara

Interes za Kerima Alajbegovića raste iz dana u dan, a nakon sinoćnje čarolije protiv Katara, slobodno se može reći da je prerasla u pravu groznicu.

Klubovi iz Italije, Engleske, Portugala i Španije u stopu prate svaki korak devetnaestogodišnjeg bofora i krilnog napadača Bosne i Hercegovine.