Evropski velikani u redu za bh. dragulja: Leverkusen odbio sve ponude za Alajbegovića nakon čudesne noći protiv Katara

Interes za Kerima Alajbegovića raste iz dana u dan, a nakon sinoćnje čarolije protiv Katara, slobodno se može reći da je prerasla u pravu groznicu.
Klubovi iz Italije, Engleske, Portugala i Španije u stopu prate svaki korak devetnaestogodišnjeg bofora i krilnog napadača Bosne i Hercegovine.
Međutim, njemački Bayer Leverkusen ostaje tvrdoglav i dosljedan.
"Apotekari" su glatko odbili sve dosadašnje nalete i ponude evropskih velikana, jasno poručivši da Alajbegović u ovom trenutku jednostavno nije na prodaju.
Plan njemačkog kluba je dugoročan i kristalno jasan.
Žele da se mladi Alajbegović potpuno afirmiše u prvom timu i postane ključni stub njihovog sportskog projekta u godinama koje dolaze.
Da je pred njim blistava budućnost, vidjelo se i sinoć na terenu. U historijskom trijumfu protiv Katara, Alajbegović je odigrao utakmicu karijere i sasvim zasluženo ponio laskavu titulu igrača utakmice.
Svojom brzinom, lucidnim potezima i nevjerovatnom zrelošću, bukvalno je izluđivao protivničku odbranu i još jednom dokazao zašto je trenutno jedan od najtraženijih mladih fudbalera Evrope.