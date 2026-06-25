Američki Fox iznenađen slavljem navijača BiH: Objavili snimak iz Tuzle

Historijsko slavlje navijača širom Bosne i Hercegovine nakon plasmana Zmajeva u nokaut fazu Svjetskog prvenstva privuklo je pažnju i uglednog američkog medija Fox News.

Na Instagram profilu Fox Soccer objavljen je snimak slavlja iz Tuzle, uz koji su dodali emotikon „:O“, jasno pokazujući iznenađenje atmosferom koja je zavladala nakon velikog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Hiljade navijača izašle su na ulice gradova širom zemlje kako bi proslavile ulazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

- Ovako Bosna i Hercegovina slavi plasman u nokaut fazu - naveli su u opisu objave.

Video je ubrzo privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža, a brojni komentari bili su ispunjeni emocijama i ponosom.

Među njima su se izdvajale poruke poput: „Ko ne skače, mrzi Bosnu“, „Niko kao bh. navijači“, „Bosno moja“, kao i emotivne poruke koje su govorile o historiji, žrtvi i značaju ovakvih trenutaka za građane Bosne i Hercegovine.