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HISTORIJSKI USPJEH

Američki Fox iznenađen slavljem navijača BiH: Objavili snimak iz Tuzle

Video je ubrzo privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža

Fox oduševljen proslavom. Instagram

M. P.

25.6.2026

Historijsko slavlje navijača širom Bosne i Hercegovine nakon plasmana Zmajeva u nokaut fazu Svjetskog prvenstva privuklo je pažnju i uglednog američkog medija Fox News.

Na Instagram profilu Fox Soccer objavljen je snimak slavlja iz Tuzle, uz koji su dodali emotikon „:O“, jasno pokazujući iznenađenje atmosferom koja je zavladala nakon velikog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Hiljade navijača izašle su na ulice gradova širom zemlje kako bi proslavile ulazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

- Ovako Bosna i Hercegovina slavi plasman u nokaut fazu - naveli su u opisu objave.

Video je ubrzo privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža, a brojni komentari bili su ispunjeni emocijama i ponosom. 

Među njima su se izdvajale poruke poput: „Ko ne skače, mrzi Bosnu“, „Niko kao bh. navijači“, „Bosno moja“, kao i emotivne poruke koje su govorile o historiji, žrtvi i značaju ovakvih trenutaka za građane Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je u odlučujućem susretu grupne faze savladala Katar rezultatom 3:1 i tako osigurala nastavak takmičenja. Nakon posljednjeg zvižduka čekao se rasplet utakmice između Brazila i Škotske, a pobjeda Brazila od 3:0 definitivno je potvrdila prolazak Zmajeva u narednu rundu.

Bosna i Hercegovina povela je u 29. minuti zahvaljujući sjajnom pogotku Kerima Alajbegovića. Prednost je povećana svega pet minuta kasnije nakon autogola Sultana Al-Brakea. Katar je uspio smanjiti zaostatak preko, ali je Ermin Mahmić u 80. minuti postavio konačnih 3:1.

Posebno se istakao Alajbegović, koji je svojim golom ispisao nove stranice historije Svjetskih prvenstava. Sa svega 18 godina i 276 dana postao je najmlađi fudbaler koji je na Mundijalima postigao pogodak udarcem izvan kaznenog prostora, čime je nadmašio prethodni rekord koji je držao Kilian Mbape (Kylian Mbappé).

# ZMAJEVI
# FOX NEWS
# MUNDIJAL 2026
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