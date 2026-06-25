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DRUŠTVENE MREŽE

Duhovita foto-montaža na račun naše pobjede

Kako navodno predsjednik Tramp i Melanija komentiraju pobjedu Zmajeva

Donald i Melanija Tramp. AI

M. R.

25.6.2026

U neviđenom moru reakcija i komentara na društvenim mrežama nakon historijske pobjede Bosne i Hercegovine, među navijačkim euforijama, zastavama i emotikonima, pojavila se i jedna objava koja je privukla posebnu pažnju – i to ne zbog fudbala, nego zbog politike i geostrateških “analiza”.

Naime, jedan korisnik je u šali “raspored Zmajeva” uporedio s diplomatskim samitom velikih sila, pa je poručio da BiH “trenutno ima bolju formu od polovice UN-a”, dok se u komentarima odmah razvila nova teorija da bi Zmajevi “u pravim okolnostima mogli riješiti i globalne odnose snaga”.

Navijači su, očekivano, sve okrenuli na humor: "Samo da ne zatraže veto na korner”.

# HUMOR
# DRUŠTVENE MREŽE
# MUNDIJAL 2026
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