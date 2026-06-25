Duhovita foto-montaža na račun naše pobjede

U neviđenom moru reakcija i komentara na društvenim mrežama nakon historijske pobjede Bosne i Hercegovine, među navijačkim euforijama, zastavama i emotikonima, pojavila se i jedna objava koja je privukla posebnu pažnju – i to ne zbog fudbala, nego zbog politike i geostrateških “analiza”.

Naime, jedan korisnik je u šali “raspored Zmajeva” uporedio s diplomatskim samitom velikih sila, pa je poručio da BiH “trenutno ima bolju formu od polovice UN-a”, dok se u komentarima odmah razvila nova teorija da bi Zmajevi “u pravim okolnostima mogli riješiti i globalne odnose snaga”.

Navijači su, očekivano, sve okrenuli na humor: "Samo da ne zatraže veto na korner”.