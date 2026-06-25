Amar Osim komentarisao historijsku pobjedu: Ovo je golemo, protiv SAD-a nemamo šta izgubiti

Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3:1 i plasirala se u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Riječ je o historijskom rezultatu za bh. fudbal, a upravo smo o tome razgovarali s Amarom Osimom, najtrofejnijim trenerom u historiji fudbala u Bosni i Hercegovini i sinom legendarnog Ivice Osima.

Osim je govorio otvoreno, bez uljepšavanja i bez bježanja od konteksta. Naglasio je koliko je ovaj rezultat velik za BiH, ali i zašto ga treba gledati šire od same utakmice protiv Katara. Govorio je o mladim igračima koji su obilježili večer, prije svega o Alajbegoviću i Mahmiću, dotakao se i Radeljića, novog pojačanja Dinama, te objasnio šta BiH može očekivati protiv SAD-a u idućoj fazi.

- Ovo je golemo. U svakom pogledu - kazao je.

Osim ne dvoji da je plasman BiH među 32 najbolje reprezentacije svijeta ogroman rezultat.

- Golemo je geopolitički, ekonomski, historijski, kako god hoćeš. Mi smo mala zemlja, niko nas na svijetu ne doživljava ozbiljno, a sada smo među 32 reprezentacije na svijetu. To treba slaviti - rekao je Osim.

Pritom je jasno naglasio da se ne treba zavaravati oko šire slike. Realno, i mi i Katar smo profitirali od proširenja Svjetskog prvenstva. Da je ostao stari sistem, pitanje je bismo li bili ovdje. Realno, ni mi ni Katar ne pripadamo ovdje da je ostao stari sistem. Ali to sada nije najvažnije. Jedna Italija nije tu, Turska koja je duplo bolja od nas je ispala. Neke puno jače ekipe od BiH će ispasti, ali idemo dalje. Mi smo prošli. I to je ono što treba apostrofirati.

Za Osima je najvažnije da se BiH našla u situaciji koju je znala iskoristiti. Uz atmosferu, srčanost, malo sreće i neke poteze koji su se na kraju pokazali ispravnima, iako su možda djelovali hazarderski, došli smo ovdje. I treba biti sretan. To je ono što treba zapamtiti.

"Utakmica bila gledljiva"

Osim je priznao da utakmica protiv Katara nije bila na visokom nivou, ali smatra da je upravo takav kontekst odgovarao BiH. Igrali smo ofanzivnije jer nas je na to natjerao kontekst utakmice. Vidjelo se da to nije nešto što bismo mogli igrati protiv ozbiljnijih reprezentacija, ali protiv Katara se otvorilo. I oni su igrali iz sličnih razloga. Utakmica je bila otvorena, gledljiva, s prilikama na obje strane, ali realno bez nekog visokog nivoa.

No baš u takvom susretu do izražaja su došli mladi igrači o kojima se u BiH dugo govorilo. Bog im je dao priliku da pokažu šta znaju. Ti igrači koje stalno potenciramo, mladi, novi, s kvalitetom i perspektivom, sada su došli do izražaja. To se nije vidjelo u prva dva kola, ali se pričalo o tome kroz kvalifikacije i baraž. Sada se ta priča zaokružila na najbolji mogući način.

Alajbegović ima nešto

Posebno se osvrnuo na Alajbegovića, jednog od igrača koji je obilježio pobjedu protiv Katara. On ima nešto. Drago mi je da je to pokazao. Ne igra još ni u svom klubu jer je to ipak viši nivo, ne igra ni u reprezentaciji stalno od početka jer se zna da još ne može izdržati utakmicu s puno defanzivnih zadataka, taktike, discipline i ozbiljnosti. Ali ova utakmica bila je otvorena i takva mu je odgovarala. U takvom okruženju mogao je pokazati šta zna.

Osim smatra da je njegova dobra partija važna i zbog šire priče o novoj generaciji. Drago mi je zbog njega. To je zaokružilo priču o mladima, o novim igračima, o klincima koji dolaze. Sada se to vidjelo i zato je ovo još ljepše. Dotakao se i pogotka Mahmića, koji je dodatno pojačao dojam da BiH dobiva novu energiju. To su fine stvari. Mladi igrači, nova reprezentacija, nova priča. U prva dva kola najbolji su bili navijači, a ovaj put su pobijedili igrači. I to je velika stvar.

Džekina reakcija

Utakmicu je obilježila i burna reakcija Edina Džeke nakon izlaska iz igre, ali Osim nije želio od toga raditi veliku temu.

- Ne bih to posebno komentirao. U ovom trenutku to nije važno. Ovo je večer koju treba slaviti. Sve ostalo je sporedno - jasan je bio Osim.

Osim je govorio i o Stjepanu Radeljiću, novom pojačanju Dinama, koji je protiv Katara debitovao za BiH. Radeljić je sličan tip igrača kao Muharemović. Lijeva noga, visok, pametan, nije brz. Muharemović je perspektivniji i vjerovatno bolji igrač, ali Radeljić je ozbiljan i koristan. Znam ga još iz naše lige, iz vremena kada je igrao za Široki. Pametan je igrač. Na pitanje koliko Radeljić može pomoći Dinamu, Osim je bio vrlo konkretan: "Više će pomoći nego što je pomagao Mmaee. I siguran sam da manje košta."

Protiv SAD-a nemaš šta izgubiti

BiH će u idućoj fazi vrlo vjerovatno igrati protiv SAD-a, jedne od reprezentacija koje su na ovom turniru ostavile dobar dojam. Osim smatra da BiH u toj utakmici ulazi rasterećeno.

- To je situacija u kojoj doslovno nemaš šta izgubiti. Bit će veselje, općenarodno slavlje, naši će ići na njih, pa šta bude. Znaš da su bolji, znaš da igraju doma, znaš da će se puno toga okrenuti prema njima. Ali baš zato ćemo igrati lakše - kazao je

Ipak, upozorio je da BiH ne smije igrati kao protiv Katara. "Ako budemo igrali kao sad, nastradat ćemo. Igrat ćemo ono što u tom trenutku najbolje znamo, a otprilike znamo šta je to. Ova utakmica pokazala je da ne igramo slučajno onako kako inače igramo", zaključio je Osim.