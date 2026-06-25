Najmlađa armija Zmajeva: Djeca u dresovima BiH zaspala u autobusu

Uoči utakmice Bosna i Hercegovina - Katar, društvene mreže osvojila je jedna od onih scena koje ne trebaju mnogo objašnjenja – djeca u autobusu, u dresovima Zmajeva, umorna od puta i emocija, ali i dalje čvrsto vezana za svoj san.
Dok su neki već utonuli u san, oslonjeni na prozore i sjedala, na njihovim leđima i grudima i dalje su se ponosno presijavali dresovi Bosne i Hercegovine.
Ovaj prizor, jednostavan i iskren, mnoge je podsjetila da ljubav prema reprezentaciji počinje od malih nogu. U tim tihim, uspavanim redovima sjedi možda i neka nova generacija Zmajeva – budući Alajbegović, Bajraktarević ili Mahmić – djeca koja sada sanjaju utakmice, a jednog dana bi mogla pisati historiju.
Dok autobus lagano klizi putem, ostaje osjećaj da se najveća podrška Zmajevima često ne čuje najglasnije, nego se vidi u ovakvim, toplim i tihim trenucima koji mame osmijeh na lice.