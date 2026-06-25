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SLATKOĆA NA KVADRAT

Najmlađa armija Zmajeva: Djeca u dresovima BiH zaspala u autobusu

Možda se među njima kriju i buduće zvijezde poput Alajbegovića, Bajraktarevića i Mahmića

Reprezentacija BiH. FOTO: DIRK WAEM/PIXSELL

M. R.

25.6.2026

Uoči utakmice Bosna i Hercegovina  - Katar, društvene mreže osvojila je jedna od onih scena koje ne trebaju mnogo objašnjenja – djeca u autobusu, u dresovima Zmajeva, umorna od puta i emocija, ali i dalje čvrsto vezana za svoj san. 

Dok su neki već utonuli u san, oslonjeni na prozore i sjedala, na njihovim leđima i grudima i dalje su se ponosno presijavali dresovi Bosne i Hercegovine.

Ovaj prizor, jednostavan i iskren, mnoge je podsjetila da ljubav prema reprezentaciji počinje od malih nogu. U tim tihim, uspavanim redovima sjedi možda i neka nova generacija Zmajeva – budući Alajbegović, Bajraktarević ili Mahmić – djeca koja sada sanjaju utakmice, a jednog dana bi mogla pisati historiju. 

Dok autobus lagano klizi putem, ostaje osjećaj da se najveća podrška Zmajevima često ne čuje najglasnije, nego se vidi u ovakvim, toplim i tihim trenucima koji mame osmijeh na lice.

# DJECA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# NAVIJAČI
# MUNDIJAL 2026
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