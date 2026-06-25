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Video / Kako su Zmajevi slavili u avionu: "Prokleta je Amerika"

Na videu koji je objavljen na Instagramu uz opis "Naši slave pobjedu" može se vidjeti kako je protekao let

Slavlje Zmajeva u avionu. Instagram

M. P.

25.6.2026

Nakon što su savladali Katar rezultatom 3:1 i ostvarili historijski uspjeh reprezentativci BiH imali su i te kako razloga za slavlje.

Na videu koji je objavljen na Instagramu uz opis "Naši slave pobjedu" može se vidjeti kako je izgledalo slavlje Zmajeva uz pjesmu "Prokleta je Amerika".

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je u odlučujućem susretu grupne faze Svjetskog prvenstva savladala Katar rezultatom 3:1 i tako zadržala šanse za prolazak dalje kao trećeplasirana selekcija.

Nakon utakmice bilo je potrebno sačekati ishod duela Brazila i Škotske, a Brazil je pobjedom od 3:0 samo potvrdio poziciju Zmajeva.

# ZMAJEVI
# SLAVLJE
# MUNDIJAL 2026
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