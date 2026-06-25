Komšije na nogama zbog Zmajeva: Eurogol Alajbegovića u Beogradu pokazao da sport briše granice

Utakmica Bosne i Hercegovine protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, osim sportske važnosti, donijela je i jednu lijepu, ljudsku sliku iz regiona.

Dok su Zmajevi slavili na terenu, snimak iz Beograda pokazao je kako je eurogol Kerima Alajbegovića za vodstvo BiH izazvao iskreno oduševljenje i među prisutnima u jednom ugostiteljskom objektu.

Reakcije iz komšiluka još jednom su podsjetile da ne treba mnogo da bi se ljudi radovali zajedno – dovoljan je lijep potez, sportski trenutak i emocija koja prevazilazi granice.