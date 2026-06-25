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BEOGRAĐANI PRATE BIH

Komšije na nogama zbog Zmajeva: Eurogol Alajbegovića u Beogradu pokazao da sport briše granice

Snimak iz beogradskog lokala potvrđuje da za zajedničku radost ne treba mnogo – jedan gol, malo emocija i fudbal koji ponovo spaja ljude širom regiona

Kerim Alajbegović. Platforma X

M. R.

25.6.2026

Utakmica Bosne i Hercegovine protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, osim sportske važnosti, donijela je i jednu lijepu, ljudsku sliku iz regiona. 

Dok su Zmajevi slavili na terenu, snimak iz Beograda pokazao je kako je eurogol Kerima Alajbegovića za vodstvo BiH izazvao iskreno oduševljenje i među prisutnima u jednom ugostiteljskom objektu.

Reakcije iz komšiluka još jednom su podsjetile da ne treba mnogo da bi se ljudi radovali zajedno – dovoljan je lijep potez, sportski trenutak i emocija koja prevazilazi granice. 

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pobjedom protiv Katara osigurala plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, gdje ih gotovo sigurno očekuje duel sa Sjedinjenim Američkim Državama.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# NAVIJANJE
# BEOGRAD
# MUNDIJAL 2026
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