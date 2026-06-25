Regionalni mediji oduševljeni uspjehom BiH: „Zmajevi“ ispisali novu stranicu fudbalske historije

Pobjeda fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom rezultatom 3:1 i plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva jedna je od glavnih sportskih tema u regionu. Mediji u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori sinoć i jutros posvetili su značajan prostor historijskom uspjehu „Zmajeva“, a zajednički ton izvještavanja obilježili su poštovanje, čestitke i iskreno sportsko divljenje.

Srbijanski mediji ističu da je Bosna i Hercegovina ostvarila rezultat koji je malo ko očekivao prije početka turnira. U izvještajima se naglašava da je ekipa Sergeja Barbareza pokazala izuzetnu borbenost i mentalnu snagu te da je zasluženo izborila mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Posebno su pohvaljeni mladi Kerim Alajbegović, strijelac spektakularnog pogotka protiv Katara, te veteran Edin Džeko koji je predvodio ekipu u ključnim trenucima utakmice.

Portal Danas.rs, prenoseći atmosferu nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo, ocijenio je da su „Zmajevi uradili pravo fudbalsko iznenađenje“, dok su drugi mediji koristili izraze poput „fudbalsko čudo“ kako bi opisali uspjeh bh. reprezentacije.

Posebno zanimljiv bio je ton izvještavanja javnog servisa RTS, koji je naglasio karakter ekipe Sergeja Barbareza.

-Bosna i Hercegovina od samog početka utakmice pokazala je namjeru da ne bude u podređenom položaju. Vjera je pola uspjeha - navodi se u jednom od osvrta na uspjeh reprezentacije.

Mediji u Srbiji uglavnom su saglasni da BiH ima kvalitet i potencijal da ostvari još bolji rezultat u nastavku takmičenja.

Hrvatski mediji uspjeh BiH opisuju kao jednu od najljepših priča ovogodišnjeg Mundijala. U komentarima se ističe kako je reprezentacija pokazala da kvalitet, zajedništvo i jasna vizija mogu nadoknaditi razliku u odnosu na favorizirane selekcije. Posebno se apostrofira činjenica da je Bosna i Hercegovina po prvi put u svojoj historiji izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

-Ako nastave ovako igrati u sljedećim utakmicama, bit će još jača momčad i ozbiljan konkurent u ostatku turnira – navodi zagrebački Jutarnji list.

Pozitivne reakcije stižu i iz Crne Gore, gdje sportski portali naglašavaju da je riječ o uspjehu koji nadilazi granice Bosne i Hercegovine. U izvještajima se navodi da je plasman „Zmajeva“ među najbolje ekipe turnira važan trenutak za cijeli region, posebno zbog činjenice da se radi o reprezentaciji koja je do završnice kvalifikacija važila za jednog od autsajdera.

Brojni regionalni komentatori izdvojili su izjavu selektora Sergeja Barbareza nakon utakmice. - Ponosan sam na ove momke i ono što su pokazali - poručio je selektor BiH nakon plasmana u narednu fazu takmičenja.

Regionalni mediji posebno su naglasili atmosferu među navijačima. Fotografije i snimci slavlja iz Sarajeva, Tuzle, Mostara, Zenice, ali i brojnih gradova u dijaspori, obišli su region. Komentatori ističu da je reprezentacija Bosne i Hercegovine tokom prvenstva uspjela okupiti navijače širom svijeta i probuditi optimizam kakav se rijetko viđa.

Zanimljivo je da neki hrvatski mediji ističu i činjenicu da rezultatski pobjeda BiH ne odgovara Hrvatskoj jer u slučaju neriješenog rezultata, zbog gol razlike, BiH bi bila bolje plasirana.